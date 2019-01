Vesti bune pentru cei cu credite in lei: ROBOR scade din ce in ce mai mult

Conform datelor BNR, o valoare mai mica a fost inregistrata pe data de 7 iunie 2018, de 2,87%. In perioada similara a anului trecut, respectiv 10 ianuarie 2018, indicele era 2,03% pe an.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, acesta a coborat usor la 3,22% pe an, de la 3,23% miercuri.ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale de la alte banci comerciale, a scazut pana la nivelul de 3,34% pe an, de la 3,36%, iar indicele ROBOR la 12 luni a pierdut 0,01 puncte procentuale, ajungand la 3,44%.