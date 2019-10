Cat poti ajunge sa platesti pentru un imprumut rapid

(P)

Aceasta este o intrebare pe care trebuie sa si-o adreseze toti cei care, la un moment dat, au nevoie urgent de o suma de bani. Cunoasterea tuturor costurilor este vitala inca de la inceput, intrucat doar asa isi pot da seama consumatorii daca urmeaza sa ia o decizie buna sau nu.Printre costurile pe care le implica un astfel de imprumut se numara dobanda, dobanda penalizatoare, daca este cazul, aplicabila atunci cand suma imprumutata nu este returnata la timp, respectiv costuri adiacente pentru serviciile prestate, cum ar fi adaugarea unui coplatitor pe contract sau extinderea perioadei de rambursare.In ceea ce priveste valoarea si calculul ratei, acest aspect este stabilit de catre fiecare IFN in parte, motiv pentru care este indicat ca solicitantii sa studieze mai multe oferte.Specialistii Mr.Finance vin cu un exemplu de calcul concret pentru un imprumut de acest fel.Sa presupunem ca un consumator acceseaza un credit in valoare de 2.000 lei, cu o rata a dobanzii de 1,2%/zi si o perioada de rambursare de 35 de zile. In acest caz, clientul va ajunge sa ramburseze in total 2.840 de lei, din care 840 de lei sunt reprezentati de dobanda.Daca debitorul intarzie sa achite imprumutul cu 15 zile, dobanda penalizatoare aplicabila este, in exemplul nostru, de 1,2% pe zi. La aceasta se adauga rata dobanzii curente si principalul restant. Clientul ajunge sa plateasca in plus, pentru o intarziere de 15 zile, o dobanda de 360 de lei, respectiv o dobanda penalizatoare de 360 de lei, adica un cost total de 3,560 de lei.O suma aproape dubla fata de cea imprumutata initial. Daca luam in calcul costurile pentru prestare de servicii, suma finala va fi chiar mai mare.Un alt aspect la care consumatorii trebuie sa fie foarte atenti este cel referitor la consecintele pe care le au de suportat in caz de neplata.Daca nu isi achita creditul, consumatorii risca sa fie raportati la Biroul Credite. Acest lucru le reduce sansele sa obtina un imprumut, fie ca vorbim de un credit rapid de la un IFN sau un imprumut de la o institutie bancara.Mai mult, firma poate incepe executarea silita. Pe langa suma datorata, clientii vor fi nevoiti sa achite inclusiv taxe pentru procedurile juridice.Informarea este aspectul cheie pe care trebuie sa il aiba in vedere toti cei interesati de un imprumut rapid nebancar Este indicat ca solicitantii sa studieze oferta de credite rapide din surse sigure, obiective si sa parcurga cu atentie conditiile de creditare inainte sa semneze contractul.