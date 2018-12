Credit pe loc cu masina gaj la MC Amanet Auto - cea mai simpla si moderna metoda de finantare rapida pentru persoane fizice si juridice

Tot mai multe persoane fizice si juridice apeleaza la o casa de amanet auto . Formalitatile sunt minime, la fel si actele solicitate si primesti banii pe loc!Masina ramane in siguranta, pazita si supravegheata video non-stop in incinta parcului casei de amanet auto, dupa ce in prealabil a fost fotografiata la interior si exterior si kilometri de bord inregistrati in anexa contractului de amanet.La MC Amanet Auto , una dintre primele case de amanet auto aparute in Romania, prezenta pe piata serviciilor de amanet auto inca din anul 2014, doar cu masina, actele masinii in original (cartea de identitate si talonul) si cartea ta de identitate poti obtine pe loc, daca esti proprietarul masinii, banii de care ai nevoie, fara alte acte justificative, fara certificat fiscal, indiferent de venituri sau alte datorii pe care le ai.In maximum 20 de minute, dupa redactarea contractului in cele mai transparente conditii si depozitarea masinii in siguranta in parcul lor auto, ai banii pe care i-ai solicitat, fie in numerar, fie direct in contul tau. Nu ti se cere adeverinta de venit, nu esti intrebat ce faci cu banii, nu esti verificat in Biroul de credite.Un astfel de imprumut este o solutie avantajoasa in special pentru cei care au nevoie urgent de bani pentru o perioada relativ scurta de timp. Sunt disponibili non-stop, deci poti apela la ei cu incredere, indiferent de ora sau de zi.Comisionul unui astfel de credit cu garantie auto este de in general cuprins intre 5% si 10% din valoarea sumei imprumutate, pentru o perioada contractuala de 30 de zile, recalculabil in functie de numarul de zile pentru care ai nevoie de imprumutul respectiv.Poti prelungi pentru cat timp ai nevoie, singura conditie fiind sa achiti la termen comisionul casei de amanet auto. Sau poti achita contractul inainte de termen si platesti comision in functie de cate zile ai utilizat serviciul.Un avantaj major il reprezinta valoarea comisionului, care este fixa si nu fluctueaza, astfel ca tu vei sti de la inceput exact ce suma vei avea de inapoiat la achitarea contractului.De asemenea, ai 10 zile de gratie fara comision, plus inca alte 20 de zile in care esti asteptat sa iti achiti contractul, inainte ca masina ta sa fie scoasa la vanzare pentru recuperarea datoriei, avantaje exceptionale la un serviciu de amanet auto.Indiferent daca esti persoana fizica sau reprezentantul legal al unei societati comerciale, amanetul auto reprezinta o solutie din ce in ce mai populara atunci cand ai nevoie urgenta de bani, trebuie doar sa analizezi bine variantele si sa alegi responsabil casa de amanet auto cu care vei colabora.Intotdeauna este bine sa apelezi la o casa de amanet masini de incredere, specializata in domeniul amanetului auto, prezenta pe piata de multi ani, care este inregistrata legal in Registrul de Evidenta BNR si care are review-uri bune printre utilizatorii unui astfel de serviciu.Este, de altfel, foarte important sa intrebi unde va fi depozitata masina ta, pentru ca nu toate casele de amanet auto pot pune la dispozitia clientilor lor parcari proprii, securizate, inchise, supravegheate video si pazite non-stop la adresele sediilor lor iar tu, desigur, vrei sa ai garantia ca iti vei recupera masina exact in aceasi stare tehnica si estetica cum ai predat-o casei de amanet auto.Pe durata contractului de amanet auto, la MC Amanet Auto nu iti pierzi proprietea asupra masinii, pierzi doar posesia ei, astfel ca, in conditiile in care nu mai poti returna suma imprumutata si vrei sa valorifici la maxim autoturismul ce a constituit garantia imprumutului tau, il poti pune in vanzare, poti merge cu potentiali cumparatori la sediul lor pentru vizionari, iar in urma vanzarii vei achita catre casa de amanet auto suma imprumutata si comisionul datorat si vei pastra diferenta, posibilitatea de a-ti pierde masina pentru o suma mica de bani fiind practic nula. Singura conditie este sa achiti la termenul comisionul lor.Ai deci toate motivele sa iei serios in calcul, la nevoie, posibilitatea de a apela la o casa de amanet auto , atunci cand esti in urgenta nevoie de lichiditati, o varianta de altfel din ce in ce mai cautata intr-o piata dinamica, in continua dezvoltare, cu oameni intreprinzatori, curajosi, independenti, in cautare de noi oportunitati si investitii.