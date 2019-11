Cum sa treci peste dificultati temporare cu minim de risc financiar

Trendul economic national descurajeaza creditele

Riscuri zero daca ne jucam cartile corect

Trecem podul in doi pasi simpli

Cum de exista credite cu dobanda 0?

Daca este sa ne luam dupa ultimele statistici, creditul, mai ales unul luat rapid, de la o institutie financiara nebancara (IFN), nu pare sa fie cea mai buna idee. De cateva luni, statisticile pe care Banca Nationala a Romaniei le pune gratuit la dispozitie tuturor celor interesati arata un fenomen mai degraba ingrijorator. Pentru cei care isi iau un credit, este tot mai greu sa le returneze. In luna septembrie, totalul creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor era de 5,08 miliarde de lei, adica cu 1,2% mai mult decat in august.Apoi, puneti-va urmatoare intrebare: vi se pare ca nu prea va ajung banii in ultimul timp? S-ar putea sa fie mai mult decat o impresie. Conform Institutului National de Statistica , inflatia este in crestere. De la 1,5% in anul 2016, am ajuns sa avem o inflatie de 4,6% in anul 2018, iar proiectiile pentru 2019 sunt de peste 3%, in continuare departe de situatia din urma cu cativa ani. Inflatia este unul dintre factorii principali pentru care le este tot mai greu unora dintre romani sa returneze creditele.Si totusi, asta nu inseamna ca un credit este neaparat o idee proasta. Dimpotriva! Piata locurilor de munca din Romania este pe trend ascendent, salariul minim a tot crescut, ceea ce a dus la cresterea salariului mediu pe economie. In aceste conditii pentru angajati, un credit pe termen scurt s-ar putea sa fie cea mai buna solutie pentru depasirea unor momente mai sensibile.Poate ca aveti nevoie urgent de bani pentru a face o reparatie in casa sau poate ca pleaca un copil la scoala si este esential sa-i cumparati rechizite - sunt zeci de situatii in care s-ar putea sa aveti nevoie de bani urgent si pe termen scurt, pana cand incasati urmatorul salariu.Vom lua insa un singur exemplu, la care poate ca nu v-ati gandit pana acum. Sa spunem ca va ganditi sa va schimbati serviciul, dar va este frica de riscurile asociate. Daca sunteti cat de cat priceput la finante personale, s-ar putea chiar ca un credit rapid sa fie o excelenta metoda pentru a face trecerea de la un job la altul. Iata cum.Primul pas este sa economisiti aproximativ echivalentul cheltuielilor de baza lunare - cele pentru care puteti fi penalizat daca nu le returnati. Chiria, intretinerea, impozitele sunt cateva exemple de asemenea cheltuieli nenegociabile.Pasul doi este sa verificati pe un site specializat, de exemplu Finbino - un comparator international de imprumuturi - care sunt institutiile de creditare care acorda facilitatea de a lua un credit cu dobanda 0 . Nu stiati ca exista asa ceva? Iata ca exista si este suficient sa comparati ofertele si conditiile pentru a va convinge.Institutiile de creditare fac asta pentru a testa capacitatea imprumutatului de a returna banii. Este intr-un fel ca atunci cand primesti o mostra gratuita. Chiar daca la prima vedere produsul a fost oferit gratuit si producatorul este pe pierdere, de fapt, pe termen lung acesta este in castig daca doar un procent dintre cei care testeaza produsul raman clienti fideli.Daca merita sa ramai client fidel sau nu al acestor creditori este un alt subiect la care este si mai dificil sa raspundem fara sa cunoastem toate detaliile situatiei dvs. particulare. Insa ceea ce ramane sigur este ca exista posibilitatea sa va bucurati de pana la 1500 de lei cu costuri practic 0. Atentie - s-ar putea sa aveti costuri modice de returnare care tin de taxele de transfer bancar, asa ca este mai bine sa le luati si pe acestea in considerare.In concluzie, trecerea la un nou job sau o modificare importanta, dar nu foarte scumpa in standardul de viata poate fi marcata de o perioada in care banii nu va ajung. Inainte ca de frica dobanzilor si penalizarilor prea mari sa renuntati la ideea de a va imprumuta rapid, merita sa studiati atent oferta existenta si sa profitati de facilitatile pe care le ofera institutiile de finantare serioase.