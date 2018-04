Invata cum sa economisesti ca sa-ti cresti nivelul de credit scoring

Economisind in mod inteligent, cresti nivelul de credit scoring instant!

De la creditele bancare si pana la micro-credite ( minilan ), fiecaruia dintre solicitanti i s-au aplicat astfel de filtre in momentul in care a aplicat pentru obtinerea unui imprumut, pentru ca nu este nimic mai puternic decat istoricul de creditare (creding scoring-ul).Modul in care institutiile abilitate isi contureaza acest model de evaluare nu este atat de cunoscut printre cei care urmeaza sa ajunga intr-o astfel de situatie, dar, atat timp cat de-a lungul perioadei dinainte de solicitare ai fost o persoana care a stiut cum sa economiseasca si sa faca aceste lucru evident catre institutiile din domeniul financiar, atunci sansele de a obtine creditul atat de mult dorit ajung la un procentaj foarte ridicat.Elementele care contribuie la cresterea nivelului de aprobare a unui imprumut sunt salariul, bonusurile financiar incasate suplimentar, vechimea in munca, tipul companiei in care iti desfasori activitatea, vechimea acesteia pe piata muncii, numarul de angajati, cifra de afaceri si profitul acesteia, numarul membrilor familiei, valoarea cosului zilnic de cumparaturi al familiei, detinerea de garantii financiare si de orice natura cuantificabila in bani, bonitatea financiara, nivelul de rambursare al imprumuturilor anterior contractate, nivelul de economisire si regularitatea cu care iti platesti facturile, precum si capacitatea de gestionare corespunzatoare a conturilor bancare.Chiar daca nu ti se pare atat de evidenta, intre nivelul de economisire si toate elementele care au legatura cu aspectul personal al solicitantului, exista o legatura foarte stransa.In primul rand, daca o persoana efectueaza cu regularitate depuneri in contul de economii, acest lucru indica atat un nivel foarte ridicat al capacitatii de a face economii, cat si o buna administrare a finantelor, ceea ce inseamna ca facturile sunt achitate la timp si nu genereaza plati suplimentare, dar si ca valoarea cosului zilnic de cumparaturi este la un nivel acceptabil.In cel de-al doilea rand trebuie sa intelegi ca intre contul de economii si cel bancar exista o legatura care le permite celor in masura sa identifice elemente de natura sa iti ofere un plus atunci cand iti este evaluat credit scoringul.In cel de-al treilea rand, multe dintre imprumuturile cu istoric negativ ( lan trods rki 2018 ) acordate s-au bazat pe o astfel de evaluare, pentru ca, de cele mai multe ori persoanele in cauza au dovedit ca s-au indreptat din punct de vedere financiar.Atunci cand economisesti, nu conteaza doar valoarea sumelor economisite (poti opta pentru 10%-15% in fiecare luna), ci conteaza si frecventa cu care efectuezi depuneri, ceea ce inseamna ca esti o persoana orientata catre siguranta.Din aceasta perspectiva, institutiile care se ocupa de creditare iti vor oferi un plus in ceea ce priveste credit scoring-ul; desigur, cu atat mai bine o sa fii evaluat/evaluata daca valoarea economiilor este la un nivel de garantare mai ridicat.Asigura-te, asadar, ca in fiecare luna faci economii din care se poate observa orientarea ta catre securizarea viitorului, fiindca in acest fel iti consolidezi nivelul de credit scoring pe termen indelungat!