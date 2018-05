Iubeste-ti banii pentru ceea ce poti sa faci cu ei, nu pentru ceea ce sunt

Investeste banii pe care ii castigi in singura persoana care le poate dubla valoarea!

De cele mai multe ori, oamenii obisnuiti vad in bani o forma prin care se pot face remarcati in fata celorlalti, ceea ce este o idee gresita. La fel cum in mod eronat au inteles si cei carora le este teama sa acceseze credite rapide (), din simplul motiv ca un imprumut le-ar putea dauna istoricului de credit.Dimpotriva, cu cat imprumuti mai mult si rambursezi in mod corect si la timp, cu atat o sa fii mai eligibil pentru credite si mai mari. Dar, multi dintre oameni nu au invatat sa priveasca banii ca pe o oportunitate de dezvoltare personala, ci o vad doar ca pe o metoda de a-si asigura o oarecare siguranta financiara!Din nevoia de a ne oferi o siguranta financiara, de cele mai multe ori "reusim" sa ne oprim din posibilitatea de a evolua si de a ne dezvolta la un nivel superior, care ne poate oferi sansa de a obtine mai multi bani si, prin urmare, sa atingem stadiul de independenta financiara.Atunci cand invatam sa ne evaluam in mod corect capacitatea de a genera si mai multi bani, abia in acel moment vor putea discuta despre siguranta si independenta financiara. Pana atunci nu vom fi decat niste persoane care aduna in mod sarguincios bani; desigur, este foarte important sa economisim, dar si mai important este sa investim in mod corespunzator banii economisiti pentru a genera alti bani (mai multi).Asa cum este mentionat si pe Credx LV , oamenii care stiu cum sa imprumute bani, de exemplu, ajung sa utilizeze aceasta modalitate de ajutor financiar in cele mai utile scopuri pentru acestia. De aceea, nimic nu este impovarator, daca stim cum sa procedam cu banii pe care reusim sa ii economisim; investind in noi si-n dezvoltarea noastra personala, vom investi in viitorul nostru.Un om deschis catre noi perspective financiare va invata sa economiseasca mult mai bine, nu in sensul de a strange bani pentru anumite situatii care pot surveni in viata, ci si pentru a-si cladi un viitor mai bun din toate punctele de vedere.Priveste banii ca pe o sursa de a dobandi mai mult din punct de vedere profesional, de exemplu (investeste in pregatirea ta pentru a obtine un post mai bine platit in societatea in care lucrezi sau in alta companie) sau ca pe o forma de a genera venituri viitoare (investeste in plasamente bancare cu randament pe termen mediu si cu riscuri minime).O persoana care a investit in sine va stii ce are de facut pentru a castiga mai mult, va stii care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a nu mai cheltui in mod inutil si excesiv si va atinge acel nivel care ii va permite sa inteleaga adevaratul scop al banilor, ceea ce reprezinta "formula magica" cu care pot atinge, cu adevarat, bunastarea financiara!