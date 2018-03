Renuntarea la vicii si tabieturi, ca modalitate de a strange bani in fiecare luna!

Fara vicii si tabieturi, banii vor ramane in buzunarul tau!

Asa cum acum este posibil sa obtinem un imprumut 24h , asa este posibil ca, in urma unei decizii intelepte, in nici 24 de ore, sa ne schimbam viata cu 180 de grade si sa avem parte de altfel de provocari, de data aceasta, mult mai sanatoase.De ce sa nu privim renuntarea la tabieturi si vicii drept o provocare nu numai pentru sanatatea noastra, ci si ca o "manusa aruncata" consumatorului din noi, care acum trebuie sa invete sa faca economii?Este imposibil sa nu te fi gandit la cati bani se duc pe tigarile, cafeaua sau alcoolul pe care il consumi zilnic, mai ales in perioadele in care abia acestia iti ajungeau de la un salariu la altul!Concluzia simpla este ca, decat sa-ti "toci banii si sanatatea", asa cum spune inteleptul roman, mai bine te ingrijesti atat de sanatatea trupeasca, cat si de cea financiara si scapi de aceste "poveri grele".Imagineaza-ti ca, la un simplu calcul, in care o cafea buna, pe care o bei la birou si pe care o cumperi de la acele mini-masinute de cafea care stau la iesirea de la metrou sau dintr-o franciza celebra de cafenele din Statele Unite iti consuma zilnic, nici mai mult, nici mai putin de 15 lei.Iar cum la o cafea buna nu se poate fara o tigara de marca, iar un pachet de tutun are un cost de 15 lei (in medie), rezulta ca, intr-o luna (in perioada de 5 zile saptamanal, cat mergi la serviciu), consumi aproximativ 600 lei.Vrei sa faci un cost anual al viciilor si tabieturilor tale? 7200 lei, cam atat cheltui intr-un an, nu pentru a te simti bine, ci pentru a-ti mari bugetul pentru sanatate in maxim 10 ani, fiindca rezultatul acestor vicii se va oglindi in starea ta de sanatate de peste ani si ani.Esti curios sa afli ce ai putea face cu banii acestia economisiti timp de 10 ani (adica, vreo 72000 lei, cat este un imprumut bun pe www.credit247.ro )? Ti-ai plati avansul pentru o locuinta care va fi a ta! Sau ai putea face niste investitii care sa-ti aduca alti bani!Iar toti acesti bani nu doar ca vor fi dedicati "decaderii" tale fizice, ci vor constitui baza pe care iti vei construi un viitor financiar cat mai solid, vei avea parte de o "plasa de siguranta" pentru orice gen de situatie care te va solicita din punct de vedere financiar si o sa te poti bucura de vacante sau chiar achizitionarea unei masini de marca.In loc sa platesti taxa aceasta costisitoare pe vicii si tabieturi, iata ca poti face atat de multe lucruri interesante, utile si extrem de avantajoase pentru tine, pentru familia ta si cei dragi.Asa ca, renunta acum la vicii si tabieturi si economiseste pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le poti avea in viitor!