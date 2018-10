Statisticile din spatele nebuniei si "economiilor" de Black Friday

Statistici de Black Friday in Romania

Lucruri interesante si statistici universale de Black Friday, din intreaga lume

Concluzii

Cei care au dat tonul au fost americanii, magazinele lor fiind primele in care multimile s-au calcat in picioare, la propriu, pentru reduceri. In Romania au inceput sa se faca reduceri de vinerea neagra in momentul in care comertul online era deja dezvoltat, asadar s-a sarit peste imbulzeala dusa pana la extrem. Totusi, o buna parte dintre romani se trezesc la ora 4-5 in fiecare ultima vineri din Noiembrie cu speranta de a-si cumpara ceva iar aceasta zi duce la cheltuiala unor bugete impresionante.Dat fiind faptul ca Vinerea Neagra atrage atat de multa lume, i-am contactat pe cei de la blackfriday.onlines.ro, experti in tot ceea ce inseamna reduceri si am creat o lista cu statistici interesante despre aceasta sarbatoare.Romania nu are statistici chiar atat de impresionante ca America sau alte state din Vestul Europei, insa exista cateva elemente care au reusit sa contureze black friday-ul la noi:* Peste 80% dintre romani stiu de existenta sarbatorii. Rata de penetrare este una uriasa, in conditiile in care in 2012 doar 27% stiau.* 44% dintre romani isi doresc sa cumpere ceva in aceasta zi. Este unul dintre motivele pentru care din ce in ce mai multe magazine aleg sa participe.* 44% dintre locuitorii tarii noastre platesc online pentru produsele cumparate de Black Friday. Daca in urma cu 5-6 ani, platile online erau privite cu scepticism, acum au ajuns sa fie extrem de apreciate, iar un rol important l-a avut tocmai sarbatoarea imprumutata de la americani.* 50% dintre romani isi pun departe bani pentru a avea ce cheltui in ultima vineri din Noiembrie.In lume, statisticile sunt mult mai bine aprofundate si deosebit de interesante:* 43% dintre cei care au cumparat produse de Black Friday au regretat mai tarziu. In comparatie, in Romania peste 80% dintre cumparatori s-au declarat multumiti si nu au returnat produsele achizitionate.* Cele mai regretate produse cumparate au fost hainele, accesoriile si elementele de tehnologie.* Cei care cumpara cele mai multe produse in Vinerea Neagra sunt cei din generatia Millenials. Practic, 51% dintre toti cei de aproximativ 30 de ani au cumparat ceva in aceasta zi. Generatia X are un procent mai mic, de doar 36%.* In 2016 s-au facut mai multe cumparaturi de pe telefoane mobile si de pe tablete decat de pe dispozitive de tip desktop.De-a lungul timpului, statisticile au adus si lucruri inedite. Spre exemplu, in America, acolo unde se practica extrem de multe reduceri in magazinele fizice, peste 13% dintre cumparatori sunt dispusi sa plateasca pe cineva pentru a sta la coada pentru ei. Tot in America, aceasta sarbatoare eclipseaza ajunul Craciunului, in ceea ce priveste numarul de cumparatori.O alta statistica interesanta spune ca 12% dintre cumparatori sunt sub influenta alcoolului atunci cand fac cumparaturi iar statistica cu adevarat neagra numara nu mai putin de 10 morti si 100 de raniti din 2016 pana in prezent, toti avand legatura cu ziua marilor cumparaturi.Nu este nevoie de lupte, morti, bugete nelimitate si stres. Vinerea Neagra poate sa fie exact ceea ce isi doreste fiecare sa fie: o zi in care se pot achizitiona produse la reducere si se pot face economii substantiale daca se are grija la produsele ce urmeaza achizitionate. Pentru asta insa, trebuie sa se respecte cateva reguli si sa se elimine, pe cat posibil, riscurile.Desi sunt din ce in ce mai putine, exista intotdeauna riscul de a se da peste un magazin care ofera reduceri false, de a cheltui inutil pe produse de care nu este nevoie sau de a rata o reducere cu adevarat importanta. Tocmai de aceea, cumparatorul perfect de Black Friday isi face planurile din timp:* Are un buget bine stabilit pentru asta;* Stie cu exactitate ce vrea sa cumpere si mai ales de unde vrea sa cumpere;* Urmareste timp de mai multe luni produsele de care este interesat;* Evita sa faca achizitii impulsive, care sunt de cele mai multe ori regretate.