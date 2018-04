TEZAUR isi continua dezvoltarea pe piata locala prin deschiderea unei noi agentii in Sectorul 1 din Capitala

www.tezaur.org

Noua agentie TEZAUR Chibrit este dotata si organizata conform standardului de agentii, astfel incat toti clientii sa se bucure in conditii optime de serviciile Tezaur si sa stie ca bunurile lor din aur vor fi depozitate in maxima siguranta.Compania Tezaur isi doreste ca prin aceasta noua agentie sa ofere locuitorilor zonei, cele mai bune oferte in materie de servicii de amanet aur, cel mai bun curs de schimb valutar si cea mai variata gama de bijuterii din aur si bijuterii cu diamante.Orice deschidere de agentie noua TEZAUR vine si cu. Astfel, Tezaur isi intampina clientii care trec pragul Agentiei Chibrit cu surprize dulci, cu o colectie superba de bijuterii din aur si bijuterii cu diamante, dar si cupentru primii 2000 de lei in prima luna a contractelor de amanet pentru orice client."Extinderea retelei de Agentii reprezinta o componenta esentiala a strategiei noastre de dezvoltare. Inaugurarea Agentiei Chibrit, contribuie alaturi de celelalte Agentii Tezaur la consolidarea pozitiei de lider de piata in acest domeniu. Continuam sa dovedim ca suntem inovatori si cautam in permanenta sa implementam noi concepte de abordare a relatiei cu clientii.In agentie vor gasi personal profesionist, pregatit oricand sa ofere informatii cu privire la serviciile noastre. Mai mult decat atat, la noi vor gasi cele mai bune preturi la bijuterii din aur si bijuterii cu diamante, dar si oferte speciale de deschidere, valabile in luna inaugurarii", a declarat Cristian Mihai, Director Operatiuni si Tranzactii Tezaur Investment Group.Agentia Chibrit este a 50-a agentie Tezaur, prima agentie deschisa in acest an, iar programul agentiei este de luni pana vineri intre orele 9-18 si sambata intre orele 9-14.Clientii pot gasi mai multe informatii despre ofertele de deschidere pe www.tezaur.org Oferta completa cu toata gama de bijuterii Tezaur poate fi accesata online pe www.tezaur.org Te invitam sa le faci o vizita!Tezaur este o companie cu traditie pe piata amanetului, fiind cea mai importanta si puternica casa de amanet. Serviciile oferite sunt variate: amanet aur, schimb valutar si vanzare de bijuterii din aur si bijuterii cu diamante, cu posibilitatea achitarii in rate fara dobanda prin intermediul cardului de cumparaturi.La inceputul anului, Tezaur a lansat aplicatia TEZAUR ONLINE prin care ofera acces la ultimele promotii si la magazinul de bijuterii, poti estima cat poti obtine pentru o bijuterie din aur, poti cauta o agentie care sa iti fie aproape sau daca ai sugestii sau intrebari le poti adresa prin formularul de contact al aplicatiei.Contact: