Vrei sa-ti refinantezi creditul? Compara dobanda anuala efectiva si plateste in avans cat mai mult!

"Trebuie sa ne uitam si sa comparam intreaga piata, pentru ca sunt banci care au mentinut dobanzile, banci care le-au marit si unele care le-au scazut. Comparatia s-a facut pentru propriul produs. Daca facem o comparatie intre banci, sa o facem nu doar dupa dobanda, ci in functie de dobanda anuala efectiva, ceea ce inseamna costul total al creditului, atat dobanzi, cat si comisioane. Si sa facem un top al bancilor in functie de dobanda pentru creditul pe care ni-l dorim. Aceasta deoarece o banca e posibil sa fi marit dobanzile, dar in continuare sa fie in top 5, iar una sa fi micsorat dobanzile, dar sa nu fie in top 5", considera Chitu, care a participat la Forumul Pietei Financiare.Ea a precizat ca orice credit refinantat presupune costuri suplimentare, iar, daca vorbim de unul ipotecar, aici intra si costurile cu tertii, respectiv cele cu evaluatorul si notarul, care pot ajunge chiar si la 1.000 de euro."Primul pas pentru refinantare este sa mergem la banca si sa spunem care este problema, sa facem impreuna cu ea simulari. Important este sa comparam, sa luam o decizie pentru noi, fiecare, cum ne imprumutam. Pentru creditele ipotecare este mai bine sa platim in avans, de cate ori putem, cu reducerea perioadei de creditare, pentru a plati cat mai putine comisioane si dobanzi", a continuat Chitu.Potrivit acesteia, deja sunt banci care au anuntat ca reduc marjele pentru refinantari, iar altele au tot felul de promotii, precum zero comision de analiza a dosarului.Ea a mai spus ca, legal, bancile nu pot schimba deocamdata ROBOR cu IRCC la creditele Prima Casa si asteapta acea ordonanta de urgenta anuntata de autoritati care sa legifereze acest lucru.Intrebata daca IRCC este mai avantajos decat ROBOR, Chitu a raspuns: "Pentru creditele noi, va fi mai avantajoasa aplicarea ultimului IRCC, pentru ca diferenta este de aproape un punct procentual. Numai ca nimeni nu poate sa garanteze ca dobanzile vor ramane jos, pentru ca dobanzile sunt pe crestere. Oricum, mai este de adaugat faptul ca, daca in acest moment dobanda de politica monetara este de 2,5%, nici ROBOR, nici IRCC nu pot creste mai mult de 3,5%, cu cat se pot imprumuta bancile direct la BNR".La inceputul lunii mai, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat noul indice referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, care este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul IV 2018.