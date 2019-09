BNR vrea sa schimbe regulile pentru ROBID si ROBOR

"In cadrul acestui demers s-au avut in vedere urmatoarele: armonizarea Regulilor, urmarindu-se evolutia cadrului juridic existent la nivel european, cu cele mai bune practici in domeniu, in sensul actualizarii terminologiei utilizate in special in ceea ce priveste entitatile implicate pentru determinarea si furnizarea ratelor de referinta ROBID si ROBOR; revizuirea unor elemente de natura tehnica ale cadrului operational al procesului de fixing, in principal: ingustarea ecartului intre ratele dobanzilor bid si ask cotate de catre participanti; extinderea intervalului orar asociat obligatiei de cotare; majorarea valorii maxime a tranzactiilor asociate cotatiilor ferme furnizate de catre participanti; eliminarea calcularii si publicarii ratelor de referinta pentru scadenta de 9 luni", se mentioneaza in comunicatul Bancii Centrale.BNR mentioneaza ca, in esenta, modificarile adoptate sunt de natura sa contribuie la stimularea suplimentara a activitatii pietei monetare interbancare, la imbunatatirea mecanismului de formare a preturilor, precum si la o mai buna reprezentativitate a ratelor de referinta ROBID si ROBOR stabilite, prin cresterea capacitatii acestora de a reflecta realitatea pietei monetare interbancare romanesti pe care intentioneaza sa o masoare.Ratele de referinta ROBID si ROBOR continua sa fie calculate, ca si pana acum, in baza cotatiilor ferme furnizate de catre institutiile de credit participante.Banca Nationala a Romaniei in colaborare cu ACI Romania - Asociatia pietelor financiare va continua sa armonizeze Regulile privind stabilirea ratelor de referinta ROBID si ROBOR cu evolutiile in materie legislativa si practica, observate la nivel european si international, in scopul alinierii la principiile, standardele si procedurile aplicabile unei banci centrale care actioneaza in calitate de Administrator al ratelor de referinta.Noile reguli privind stabilirea ratelor de referinta ROBID si ROBOR vor fi aplicate incepand cu data de 11 noiembrie 2019.