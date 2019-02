Chiritoiu: Vom pune la dispozitia Parlamentului toate informatiile privind investigatia din 2008 pe tema ROBOR

Declaratia sefului autoritatii de concurenta vine dupa ce, marti, Biroul Permanent al Senatului a decis demararea unei anchete parlamentare la Consiliul Concurentei cu privire la o investigatie pe tema ROBOR demarata in 2008 si finalizata in 2013."Orice decizie a Parlamentului este binevenita. Daca dansii doresc sa afle mai multe despre investigatia legata de fapte din 2008, sunt bineveniti. Noi le-am cerut sa ne lase ceva mai mult timp pentru a pregati aceste documente. Multe secrete de afaceri nu-mi imaginez ca mai sunt dupa 10 ani, dar sunt nume de persoane si avem o noua legislatie care ne obliga sa dam atentie respectarii datelor cu caracter personal. Vrem sa eliminam din rapoartele noastre mentiuni care nu sunt necesare ca sa intelegi fenomenul respectiv", a aratat Chiritoiu.El a precizat ca, de indata ce va fi terminata aceasta operatiune, Consiliul va inainte documentatia catre Parlament si va raspunde la toate intrebarile."Sunt lucruri care s-au intamplat acum 11 ani. Noi acolo am investigat o saptamana, atat, in legatura cu un comportament in contextul crizei globale, la scurt timp dupa prabusirea unei mari banci americane, care a dus la crearea de soc dupa soc in toata Europa, iar bancile au trebuit sa fie salvate", a amintit Chiritoiu.Potrivit acestuia, in acea perioada, a avut loc o crestere mare a indicelui ROBOR si s-a pus intrebarea de ce."A durat cinci zile, pana a intervenit BNR si a plafonat ROBOR. Intrebarea este daca a crescut din cauza crizei sau bancile au facut ceva incorect la vremea respectiva. Acele lucruri nu au legatura cu perioada relativ normala de acum. Atunci, ROBOR era de cateva zeci de procente. Economia scazuse cu 7%, iar in acest moment avem o crestere de 4-5%, deci conditiile nu sunt deloc comparabile. In orice caz, daca e de interes ce s-a intamplat in acea perioada si ce desfasuram noi, evident ca vom colabora si vom furniza datele", a adaugat oficialul Concurentei.El a reiterat ca investigatia a fost supervizata de Comisia Europeana, care a sanctionat banci din alte tari in acea perioada."Avem o investigatie in lucru si, daca vom avea dovezi, vom aplica sanctiuni. Nu spun ca, pentru ca nu au fost sanctionate in 2008, bancile sunt imaculate si nu au gresit niciodata. Am spus doar ca nici noi, nici Comisia Europeana nu am gasit o incalcare a legii in acea saptamana", a subliniat Chiritoiu.Seful Concurentei a subliniat ca sunt lucruri foarte vechi si multi dintre cei care au participat la investigatie nu mai lucreaza in institutie."Nici eu nu eram atunci, eu am venit la mijlocul anului 2009. In orice caz, trebuie sa ne pregatim, sa dezgropi din arhive, sa gasesti dosarele. Daca eu v-as intreba pe dumneavoastra de azi pe maine ce ati facut acum 10 ani, nu stiu cati dintre voi va aduceti aminte cu exactitate. Trebuie sa ne pregatim putin. In plus de asta, fiind lucrurile atat de vechi, nu vad exact care e drama. Cat de repede vom putea, vom raspunde solicitarilor din partea Parlamentului", a completat el.Despre mailurile dintre reprezentantii unor banci, prezentate de senatorul Daniel Zamfir, Chiritoiu a afirmat: "Ceea ce avem noi la dosarul nostru si veti primi public nu au prezentat dovezi ale unui cartel de crestere a ROBOR. Am avut acele elemente la dispozitie, noi pe ele am discutat, nu stiu sa va spun daca ceea ce a aparut public se afla in dosarul nostru sau nu".Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a anuntat marti ca Biroul permanent a aprobat, la solicitarea sa, desfasurarea unei anchete parlamentare la Consiliul Concurentei in legatura cu un raport cu privire la manipularea ROBOR."Consiliul Concurentei a declansat in anul 2008 o investigatie, a inchis-o in 2013 intr-un mod dubios. Atunci, in Europa, opt banci au fost sanctionate drastic pentru constituirea de cartel, pentru manipularea EURIBOR. In Romania, in acelasi timp, opt banci au fost spalate, acea investigatie a fost inchisa intr-un mod dubios, desi existau opinii din interiorul Consiliului Concurentei, opinii scrise ale inspectorilor de acolo, cum ca s-au ascuns, s-a favorizat infractorul, deci elemente care sa ne determine sa procedam la o verificare a felului in care s-a inchis acea ancheta", a precizat Zamfir, la finalul sedintei Biroului permanent al Senatului.El a cerut conducerii Camerei superioare incuviintarea desfasurarii unei anchete de catre Comisia economica "cu privire la investigatia efectuata de Consiliul Concurentei deschisa prin ordinul nr. 420/29.10.2008 al presedintelui Consiliului Concurentei, avand ca obiect posibila incalcare a prevederilor articolului 5 din Legea concurentei si ale art. 81 din Tratatul de instituire a comunitatii europene de catre intreprinderile active pe piata serviciilor bancare si interbancare din Romania"."Intrucat in spatiul public au aparut aspecte care pun la indoiala modul in care a fost intocmit si inchis raportul de investigatie al Consiliului Concurentei, ancheta parlamentara isi propune analizarea elementelor care au stat la baza intocmirii raportului de investigatie. (...) Concluziile anchetei vor fi cuprinse intr-un raport ce va fi prezentat Biroului permanent al Senatului in termen de 30 de zile lucratoare", se arata in solicitarea inaintata de Zamfir.