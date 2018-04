Hraneste-te diversificat, economiseste in mod compact

De ce este atat de importanta hrana in bugetul si-n existenta noastra?

De departe, mancarea si alimentatia noastra nu doar ca sunt considerate vitale pentru finante, dar sunt la fel de esentiale si pentru starea noastra de sanatate si pentru stilul de viata pe care ni l-am asumat. Pentru ca o hranire bazata pe calitate ne ajuta nu doar sa economisim pe termen lung, ci ne ofera si alternative de a economisi in directii multiple, astfel incat, la nivel de ansamblu, sa reusim sa economisim in mod compact!Aproape jumatate din ceea ce castigam ajunge in stomacul nostru, asa ca, pe de-o parte este de inteles ca trebuie sa ne gandim de ce este nevoie sa consumam atat de mult, iar pe de alta parte sa luam in calcul posibilitati financiare cat mai avantajoase pentru a obtine un raport echilibrat intre acest consum si costurile lui.In momentul in care ne-am propus sa mancam sanatos si sa avem un stil de viata care sa ne faciliteze o existenta indelungata si bazata pe calitate, partea financiara va trebui analizata cat mai bine.Relatia dintre hrana si bani nu trebuie sa fie pe principiul mult-ieftin, ci pe principiul putin, de calitate - cu un echivalent financiar corespunzator.Alimentatia de calitate nu inseamna in mod automat bani mai multi, ci trebuie cuantificata in optiuni si alternative oferite pentru achizitionarea unui produs de calitate la un pret corespunzator, dar in acelasi timp, avantajos pentru noi si care sa ne permita sa realizam economii.Desigur, privita din punctul de vedere al aspectului calitativ, un astfel de produs ne ajuta sa atingem un nivel de saturatie mult mai rapid, ceea ce inseamna ca nu o sa mai fie de extra-consum, rezultatul fiind ca nu o sa mai scoatem bani din buzunar.Hrana este importanta pentru ca ne asigura existenta zilnica. Alimentatia de calitate ne ofera o sanatate buna, ceea ce ne va permite sa ne mentinem un ritm zilnic care sa ne ajute sa ne castigam veniturile care sa ne ofere sprijinul necesar pentru a exista.De aceea, atunci cand intentionam sa economisim intr-un mod benefic trebuie sa avem in vedere identificarea in mod corect a corelatiei dintre aceste doua elemente, astfel incat nu doar sa ne procuram hrana de calitate, care sa ne ajute sa avem parte de diversitate benefica in viata noastra, ci si sa facem economii avantajoase din toate punctele de vedere!