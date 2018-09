Jumatate dintre romanii de la oras nu au credite si nici nu vor sa imprumute bani: Nu pot, nu vor sau nu le trebuie

"Aici se cumuleaza mai multe motive. Primul motiv, poate nu in ordinea aceasta, il constituie cei care nu au resursele necesare pentru a face fata sau considera ca nu au posibilitatea sau considera capentru un credit.A doua categorie o reprezinta cei care pur si simplu, intrucat considera ca s-ar putea sa nu poata sa-l ramburseze.A treia categorie o reprezinta cei carepentru ca ori isi rezolva problemele pe care le au cu veniturile proprii sau cu economiile pe care le au, fie nu au probleme care sa necesite rezolvarea lor si atunci aceste lucruri fie se pot cumula, fie sunt segmente independente", a explicat Petre Datculescu, directorul IRSOP, cu ocazia prezentarii sondajului efectuat pentru Asociatia Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania (ABDLR).Potrivit studiului,dintre cei care vor sa ia un credit (10% dintre respondenti) au ca scopefectuarea dein locuinta,cumpararea unuivorpentru casa,pentrupentrusipentruConform sondajului,"Noi am studiat situatia populatiei urbane intre 20 si 65 de ani, care are un venit permanent si care se ridica in total la circa. Acesta a fost populatia pe care noi am studiat-o. Si am constatat ca in cadrul acestei populatii, ne spun ca pentru ei locuinta este un obiectiv major de imbunatatire a confortului, a bunastarii si a nivelului lor de satisfactie in viata, ca in prezent incearca sa-si rezolve aceste probleme pe baza veniturilor curente pe care le au sau pe baza unor economii pe care le adauga la veniturile curente si in acest context sunt interesati si de posibilitatea de a lua un credit", a subliniat Datculescu.Studiul a avut loc in perioada 20 iulie - 1 august 2018. Pentru acest studiu IRSOP a intervievat un esantion de 600 de persoane.