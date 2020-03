Specialistii KRUK Romania, ghizii tai spre eliberarea de datorii

(P)

Cu ajutorul specialistilor KRUK ei au reusit sa evite pericolul de a cadea in plasa depresiei si anxietatii grave, precum si al unor boli teribile de natura fizica cauzate de stresul financiar foarte mare.Se stie ca, de regula, cand ai datorii mari prietenii si rudele te parasesc, nici macar sotul sau sotia nu te mai intelege.La randul tau devii o persoana greu de suportat, care fie esti mereu pusa pe harta, fie esti suspect de tacuta.Gandurile negre nu iti mai dau pace, insomnia nu te lasa ca sa te odihnesti, iti scade randamentul la locul de munca, atentia ta este din ce in ce mai slaba, viata ta o ia rapid pe o panta descendenta si, cu toate eforturile pe care le faci, nu te poti opri din cadere. Chiar ai nevoie de ajutor specializat.Daca ai datorii administrate de KRUK Romania poti spune ca esti norocos. Poti obtine ghidarea necesara de la specialistii din cadrul acestei companii prestigioase, membra a grupului international KRUK - lider important in materie de recuperare datorii pe cale amiabila in partea noastra de Europa.Problema datoriei si a comportamentului debitorilor a existat in orice moment al evolutiei umanitatii. Mai mult decat atat, trebuie precizat ca datoriile nu au fost si nici acum nu sunt doar materiale (banesti) ci si morale, etice. Datoria pe care copiii o au fata de parinti, spre exemplu, este una de prim ordin.Continuu se iau angajamente de diferite tipuri care sunt privite ca lucruri normale. Cu toate acestea, cand ne referim la obligatiile de natura financiara asumate fata de terti, oamenii au o atitudine diferita fata de datoriile pe care le au fata de ascendentii sau descendentii directi.Alaturi de consumatorismul care a atins cote inimaginabile in ultimii ani si in tara noastra, succesul financiar devine un mod de a te pozitiona in societate.Principalul obiectiv al comportamentului monetar al unei persoane este nevoia de a primi beneficii ca urmare a utilizarii banilor, intelesi ca mijloc de crestere a statutului social, de imbunatatire a sentimentului de bunastare economica subiectiva si de obtinere a unui confort psihologic cat mai inalt.Perceptia in materie de datorii depinde categoric si de starea generala materiala a unei persoane. Intr-un studiu privind perceptia asupra bogatiei, s-a concluzionat ca persoanele care au venituri mai mici, dar mai putine datorii, sunt considerate de cele mai multe ori a fi mai bogate decat acelea care au mai multe venituri, dar si datorii mai mari. Desi s-ar putea ca acest lucru sa nu fie in mod obiectiv adevarat.Asadar, ideile obisnuite despre datorii difera de o intelegere profesionala a acestora. Diversi factori si mecanisme economice si socio-psihologice influenteaza perceptia oamenilor din diferite categorii sociale referitoare la acest subiect.Din punctul de vedere al datornicilor, datoriile materiale sunt percepute ca niste poveri greu de purtat care vin insotite de experiente emotionale negative, extrem de dificil de gestionat pentru ca sunt generatoare de stres financiar. Si, ca orice alt tip de stres, determina in organism eliberarea unei cantitati sporite de cortizol si adrenalina.Doar ca o datorie nefiind un animal periculos pe care sa-l omori sau sa fugi, dupa care sa uiti de el, nu prea ai habar, in calitate de om al secolului 21, cum sa o gestionezi.Te urmareste peste tot, iar singura solutie pe care o ai este de a o stinge cu cat mai putine eforturi pentru tine, solicitari care sa nu te coboare sub limita acceptabila pentru o existenta decenta (a ta si a familiei tale).Specialistii KRUK Romania te pot ajuta cu profesionalism in acest sens, cu rabdare si empatie, pentru a reusi sa scapi de datorii.