Evenimentul Italian Wine and Food Day are loc miercuri, 23 mai, la Bucuresti

Peste optzeci de firme locale, importatori, distribuitori, buyer din marile retele de retail, Ho.Re.Ca. si magazine de gastronomie, wine-bar-uri se vor bucura de gustul inimitabil al produselor alimentare si vinurilor Made in Italy.Evenimentul, care beneficiaza de sprijinul partenerilor media HoReCa, Horeca Insight si Trends HRB, este inclus in programul celei de-a zecea editii a Festivalului Italian si are ca scop promovarea unui sector de excelenta, consolidarea raporturilor comerciale, cresterea exporturilor de vinuri si produse alimentare catre Romania, precum si de a apropia si mai mult consumatorii romani de gusturile si aromele italiene.In deschiderea lucrarilor va fi proiectat "The Fifth Element", scurt film de promovare a sistemulul agroalimentar italian realizat de ICE.Cu aceasta ocazie, un expert al societatii de consultanta KeysFin va prezenta perpectivele sectorului HORECA si ale pietii vinurilor din Romania. Seminarul se va incheia cu interventia unui expert local din domeniul HORECA/Retail si cu o scurta prezentare a societatilor italiene expozante.In sesiunea succesiva sunt prezentate cele treisprezece societati italiene invitate de catre Agentia ICE, reprezentand mai multe regiuni din Italia.Va urma o degustare de vinuri si alte produse alimentare si, nu in ultimul rand, cu intalniri B2B intre companii si operatorii locali: importatori/distribuitori de vinuri si/sau produse alimentare, buyers, achizitori din restaurante, F&B managers ai hotelurilor, manageri si buyers din enoteci, sommelieri, magazine gourmet, wine-bar, ziaristi ai presei specializate si generale.Produsele expuse de producatorii italieni acopera o gama larga a excelentei Made in Italy: vinuri si spumante, lichioruri, ulei de masline, conserve, branzeturi si mezeluri tipice, dulciuri, paste fainoase, etc.Statisticile italiene indica faptul ca exporturile de produse agroalimentare si vinuri au depasit in anul 2017 cifra de 40 miliarde de Euro (+7,7 % fata de 2016), incurajand asteptarile de realizare a obiectivului de a atinge valoarea de 50 miliarde de Euro la sfarsitul deceniului.Anul 2017 a fost un an exceptional pentru vinul italian, ale carui exporturi au crescut cu 7% ajungand la 6 miliarde de euro, record istoric absolut.Italia este tara europeana cu cel mai mare numar de produse agroalimentare cu denumire de origine si de indicatie geografica recunoscute de Uniunea europeana: 817, din care 294 produse DOP, IGP, STG si 523 de vinuri DOCG, DOC, IGT.O marturie in plus a inaltei calitati a produselor, dar mai ales a legaturii puternice intre excelentele agroalimentare italiene si teritoriul de provenienta.In clasamentul tarilor partenere ale Italiei pe anul 2017, Romania se situeaza pe locul al 13-lea la nivelul tarilor Uniunii Europene si locul al 19-lea la nivel mondial ca tara de destinatie pentru exporturile de produse alimentare si bauturi in valoare de 385,8 milioane de euro (in crestere cu 7,2% fata de anul 2016), fiind si un important furnizor al Italiei de astfel de produse, cu 327,9 milioane de euro (ocupand locul al 21-lea in clasamentul tuturor tarilor furnizoare si locul 13 in cel al tarilor UE).Principalele produse agroalimentare italiene exportate catre Romania in 2017 au fost: legume-fructe (75,3 milioane euro), dulciuri (52,6 milioane euro), carne si produse din carne (45,7 milioane de euro), produse alimentare diverse (43,6 milioane de euro), cafea (37,3 milioane de euro), lactate si branzeturi (27,9 milioane euro), conserve vegetale (23,1 milioane de euro), peste si conserve de peste (19,5 milioane de euro), vinuri (12,1 milioane de euro), paste fainoase (11,7 milioane euro) si bauturi alcoolice (10 milioane de euro).Principalele produse exportate de Romania catre Italia in acelasi an au fost: produse vegetale, cereale (137,7 milioane de euro), legume-fructe (57,9 milioane de euro), carne si preparate din carne (36 milioane de euro), dulciuri (13 milioane de euro), lactate si branzeturi (10,8 milioane de euro), miere (8,1 milioane de euro), produse alimentare diverse (8 milioane de euro), orez (5,7 milioane de euro), conserve legume-fructe (3,7 milioane de euro), ape minerale si bauturi racoritoare (2,8 milioane de euro) si alcool si bauturi alcoolice (2,6 milioane de euro).organizat de catre ICE - Agentia Italiana pentru Comert Exterior Bucuresti sub patronajul Ambasadei Italiei, in colaborare cu Institutul Italian de Cultura reuneste o serie de evenimente dedicate promovarii produselor: promotii la produse alimentare, moda, mobila, promotii in restaurantele italiene partenere, evenimente culturale si multe altele.Programul festivalului este disponibil pe site-ul: www.festivalitalian.ro.Pentru mai multe detalii: bucarest@ice.it