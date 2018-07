Fotbalul deschide apetitul romanilor pentru comenzile online de mancare

Conform informatiilor foodpanda , in topul celor mai comandate preparate in serile cu meciuri au fost mancarea chinezeasca, urmata de bucataria internationala, sandwich-uri, mancare libaneza si preparate ale bucatariei italienesti.Suporterii nu s-au rezumat doar la a comanda online mancare, ci au cumparat si bauturi care sa se potriveasca preparatelor alese. Aproximativ 63% din totalul comenzilor au inclus si bauturi, cele mai cerute fiind sucurile carbogazoase, berea si apa plata si minerala.Suma medie cheltuita de romanii care au comandat de pe platforma in timpul meciurilor a fost de circa 55 lei, iarAceasta a fost facuta din Bucuresti si a continut opt sortimente de pizza si apa minerala."In timpul Campionatului Mondial de Fotbal comenzile online au crescut semnificativ, cei mai multi dintre clientii foodpanda preferand sa comande acasa. De regula, suporterii aleg preparatele care se potrivesc cu berea sau cu sucurile carbogazoase, precum pizza, burgeri, sandwich-uri sau shaorma", declara Radu Balaceanu, Country Manager Foodpanda Romania.Cele mai multe comenzi au fost facute de catre clientii foodpanda in prima zi a Campionatului Mondial, pe 14 iunie.De asemenea, pe toata durata calificarilor pentru turneul final, pana pe 28 iunie, s-a mentinut un numar ridicat al comenzilor.Cel mai aglomerat interval de livrare a comenzilor a fost cel intre 19:00 - 20:00, romanii preferand sa comande mancare acasa.