Studiu: Comenzile online de mancare romaneasca au crescut cu 120%, in 2019

"Bucataria romaneasca ocupa o pondere semnificativa din totalul numarului de comenzi pe care le inregistram pe platforma, iar cererea pentru astfel de preparate este in continua crestere. Observam ca mare parte dintre cele mai comandate preparate din aceasta categorie sunt asemanatoare cu cele pe care le savuram in copilarie. Cei mai multi dintre clientii nostri au un program incarcat, ce nu le ofera timpul necesar pregatirii acestor preparate, preferand astfel o comanda rapida acasa sau la birou", a declarat Andreea Petrisor, managing director Delivery Hero Romania, intr-un comunicat remis joi AGERPRES.Pe primul loc in topul oraselor in care se comanda online preparate romanesti se afla Bucuresti, urmat de Brasov, Pitesti, Iasi si Timisoara.In prezent, aproximativ 17% din totalul restaurantelor listate pe platforma foodpanda au specific traditional romanesc.Din datele centralizate de companie, valoarea medie a unei astfel de comenzi este de 60 lei. De asemenea, cei mai multi dintre clientii foodpanda aleg sa comande preparate din bucataria romaneasca in jurul pranzului, iar cele mai multe comenzi se inregistreaza spre finalul saptamanii in zilele de joi, vineri si sambata.Potrivit comunicatului, foodpanda.ro, parte a grupului Delivery Hero, este cea mai mare platforma online de comenzi de mancare din Romania, colaborand, in prezent, cu peste 1500 de restaurante din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Constanta, Arad, Ploiesti, Oradea, Galati, Craiova, Sibiu, Pitesti, Targu Mures, Baia Mare si Braila.