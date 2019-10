Producatorii de ciocolata, somati sa majoreze platile pentru fermierii africani

Costa de Fildes si Ghana, doua tari din vestul Africii care controleaza peste 60% din productia mondiala de boabe de cacao, sunt din ce in ce mai nemultumite de ritmul lent al implementarii unei strategii adoptate in luna iulie si care vizeaza o majorare cu 400 de dolari a pretului pentru tona de boabe de cacao, in ideea de a majora platile de care beneficiaza cultivatorii de cacao. Recent cele doua tari au amenintat ca vor suspenda programele pe care producatorii de ciocolata se bazeaza pentru a beneficia de un certificat care atesta ca boabele lor de cacao nu au fost cultivate in paduri protejate sau prin utilizarea muncii fortate a copiilor.Producatorii de ciocolata nu pot sustine ca isi asigura boabele de cacao din surse sustenabile dar in acelasi timp sa refuze sa sustina un plan care ar imbunatati calitatea vietii pentru micii producatori, a declarat Yves Kone, directorul general al consiliului profesional CCC. Potrivit acestuia, de programele de sustenabilitate beneficiaza un numar mic de fermieri in timp ce de noul mecanism de preturi ar beneficia toti fermierii."Nu poti sa sustii ca lucrezi cu fermierii, ca investesti in sustenabilitate si in acelasi timp sa refuzi sa ii platesti pe fermieri", a spus Yves Kone.Planul Coastei de Fildes si Ghanei este destinat sa creasca pretul mediu platit pentru o tona de boabe de cacao pana la cel putin 2.600 de dolari pe tona, din care fermierii vor fi platiti cu aproximativ 70% dupa scaderea costurilor. La bursa de la New York in acest an cotatiile futures la cacao s-au situat, in medie, la 2.372 dolari pe tona.Analistii au indoieli ca planul autoritatilor va functiona pentru ca un venit mai mare ii va incuraja pe fermieri sa creasca productia peste ceea ce piata are nevoie, deseori pe terenuri din zonele protejate, ceea ce ar destabiliza si mai mult preturile.In anii '60, Coasta de Fildes avea paduri pe o suprafata de 16 milioane hectare, insa aceasta suprafata s-a redus la trei milioane de hectare in 2018. In cazul Ghanei, activistii de mediu sustin ca in aceasta tara padurile dispar mai rapid decat in orice alta tara din lume.Cu toate acestea, fara implicarea in programe de sustenabilitate, producatorii de ciocolata nu pot garanta ca babele de cacao pe care le cumpara nu afecteaza zonele protejate sau sunt cultivate fara munca fortata a copiilor, sustine Sergey Chetvertakov, analist la IHS Markit. "Astfel de certificate sunt cerute de consumatori", subliniaza Chetvertakov.