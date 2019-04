UE a produs patru milioane de tone de ciocolata, in valoare de 18,3 miliarde de euro

In randul statelor membre, Germania a produs cea mai multa ciocolata (1,3 milioane de tone, sau 32% din totalul productiei de ciocolata din UE), urmata de Italia (0,7 milioane de tone, 18%), Franta si Olanda (ambele 0,4 milioane de tone, 9%), Marea Britanie (0,3 milioane de tone, 7%), Belgia (0,3 milioane de tone, 6%), Polonia (0,2 milioane de tone, 6%) si Spania (0,1 milioane de tone, 4%).Aceste opt state au produs in 2017 peste 90% din totalul productiei de ciocolata din UE.Statisticile arata ca pe piata romaneasca exista, in prezent, peste 90 de branduri de ciocolata, pe toate cele trei segmente de pret - premium, mediu si economic.