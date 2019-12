Studiu InfoCons: Umplutura cozonacilor variaza intre 3,8% si 40%. Numarul aditivilor alimentari, intre 0 si 9 E-uri

Asociatia a analizat 20 de produse de acest tip de la diversi producatori si distribuitori cu privire la umplutura acestora, continutul de E-uri, de zahar, sare si valoarea energetica.Din punct de vedere al aditivilor alimentari, numarul acestora variaza intre 0 si 9 E-uri. Studiul arata ca 75% dintre produse au avut in compozitia lor aditivul alimentar E471, care este un aditiv alimentar sigur, cu rol de agenti de ingrosare, emulgatori, stabilizatori, agenti de aglomerare si antispumanti, iar 35% dintre produse au avut ca ingredient E202. "Acest aditiv alimentar se mai numeste si "sorbat de potasiu". Doza zilnica admisa pentru consumul uman cumulat de acid sorbic si sarurile sale de potasiu si calciu este de pana la 25 mg/kg corp, doza la care nu au fost semnalate efecte secundare. Unele persoane pot prezenta reactii alergice la consumul acestuia si nu este permis folosirea sa in produse pentru sugari si copii mici", se arata in studiu.In ceea ce priveste valoarea energetica gasita in cozonaci, aceasta variaza intre 298 si 414,6 kcal/100 grame.Din punct de vedere al proteinelor, cantitatea cea mai mica este de 5,8 grame/100 grame, iar cantitatea cea mai mare este de 12,3 grame/100 grame.Studiul InfoCons arata ca zaharul este si el prezent in compozitie, cu valori incepand de la 18 grame zaharuri (din glucide)/100 de grame, cantitatea cea mai mica, la 30,2 grame zaharuri (din glucide)/100 grame, cantitatea cea mai mare, ceea ce inseamna ca 30% din compozitia unui cozonac poate fi doar zahar.Asociatia precizeaza ca 30,2 grame de zahar inseamna aproape 8 lingurite de zahar."Pentru prevenirea diabetului si a obezitatii, organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca zaharul sa nu depaseasca 10% din cantitatea totala de calorii consumate de catre o persoana pe zi (aproximativ 50 de grame pentru o dieta de 2.000 kcal)", spune studiul citat.In ceea ce priveste, cantitatea de sare (sodiu) pe 100 de grame gasita in produse, aceasta variaza intre 0,1 grame si 0,8 grame/100 de grame."Ideal ar fi sa ne cumparam ingredientele si sa ne facem cozonacii acasa, dar, daca totusi nu avem timp, ar fi bine sa citim macar eticheta, pentru a sti ce cumparam si a face alegerea cea mai potrivita. Este foarte important sa citim eticheta inainte sa cumparam si, daca nu intelegem ce scrie pe eticheta, sa il lasam si sa cautam alt cozonac, pe a carui eticheta intelegem ce scrie. Avem foarte multe sortimente in magazine, asa ca sigur o sa gasim un cozonac pe care sa-l cumparam. De asemenea, trebuie sa citim si termenul de valabilitate, ca nu cumva sa ajungem sa ne imbolnavim in prag de sarbatori. Trebuie sa fim mai constienti de ceea ce consumam, sa alegem si noi, nu sa ii lasam pe altii sa aleaga in locul nostru.Ceea ce este gustos nu este intotdeauna si sanatos! Sa fim consumatori cu o9atitudine", spune Sorin Mierlea, presedintele InfoCons.InfoCons (www.infocons.ro) - Asociatie Nationala de Protectia Consumatorilor, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, apolitica, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, ce apara drepturile consumatorilor, fiind membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.