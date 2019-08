Apicultorii din Romania se reunesc la Targul apicol Apiardeal - editia a VIII-a, la Sighisoara, in luna septembrie

Deschiderea oficiala a evenimentului va avea loc sambata, 14 septembrie 2019, la ora 11:00. Targul va fi deschis sambata si duminica in intervalul 9-19. Intrarea este libera.Printre activitatile care vor fi desfasurate in cadrul Targului Apicol Apiardeal se numara programe artistice, care vor avea loc in ambele zile ale evenimentului, precum si cina festiva a apicultorilor din 14 septembrie la Hotel Restaurant Imperial din Sighisoara.Urmatoarea zi a evenimentului va aduce cu sine o noua activitate, premierea standurilor. Vor fi alese cele mai frumoase standuri, urmand ca mai apoi acestea sa fie rasplatite cu premii surpriza.La Targul apicol Apiardeal veti gasi produse de cea mai buna calitate, de la miere, polen, propolis si siropuri, la utilaje si accesorii pentru apicultori, produse traditionale, dar si multa voie buna si oameni faini.Evenimentul este organizat de I.I Orban Iosif-Stefan, intre 14 si 15 septembrie 2019, in Piata Sigma din Sighisoara.