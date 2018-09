Vrei sa iti cumperi un blender? Iata de ce este indicat sa optezi pentru un model profesional!

Indispensabil in orice bucatarie a secolului al XXI-lea, mai ales pentru prepararea meselor copiilor, blenderele profesionale iau avant si in tara noastra. Deoarece este relativ ieftin si usor de manevrat, chiar si de un copil, gama de blendere profesionale reprezinta cea mai utila si avantajoasa electrocasnica din bucutaria oricarei femei.In ziua de astazi, multi roboti de bucatarie include si o functie de blender, insa au dezavantajul de a ocupa prea mult spatiu in bucatarie. In functie de buget, poti opta pentru un blender clasic sau pentru unul mai performant, cu functii suplimentare. Orice ai alege, este foarte important sa il folosesti, altfel nu isi merita investitia.Iata la ce trebuie sa fii atenta cand faci o astfel de achizitie:Multe dintre blenderele de pe piata au bolurile construite din plastic sau sticla, insa este de preferat sa alegi cea de-a doua varianta. Asta pentru ca recipientele din sticla sunt mult mai rezistente in timp, se spala usor, nu se zgarie si nu vor altera gustul produsului finit.Lamele realizate din aliaj de titan si otel inoxidabil transfera toata puterea motorului catre acestea, astfel incat sa poate marunti sau toca orice alimente, chiar si inghetate. Este foarte important ca lamelele sa fie realizate din materiale dure pentru ca rezista uzului intens.Uita-te cu atentie la setarile pe care modelele disponibile pe piata ti le ofera. Este indicat ca un blender sa aiba mai multe trepte de viteza, dar si functia turbo (ce ofera o putere mai mare de blenduire) . In plus, in magazine sau online vei gasi si modele cu viteza de rotatie predefinita pentru tocat mare, maruntire, amestecare sau spargerea ghetii.Fie ca vrei sa maruntesti gheata sau cafea sau sa faci supe creme, vasul blenderelor profesionale realizat din Copoliester Tritan, poate rezista oricaror forte. In plus, este sigur spre a fi folosit atat pentru alimente calde, cat si reci, recipientul nu absoarbe mirosul sau gustul alimentelor.Exista multe alte moduri in care blenderele profesionale pot fi utilizate, cum ar fi prepararea sosurilor, gustarilor, topping-urilor gustoase, smoothie-urilor sau tocarea carnii si a nucilor.Majoritatea modelelor de blendere profesionale au motoare de 1800W sau mai mult, cu viteze ce variaza de la 1.500 pana la 46000 rotatii pe minut. Astfel, un blender profesional este ideal pentru a emulsiona supe, sosuri, smoothie-uri, chiar sa sparga cuburile de gheata sau boabele de cafea sau cereale fara nicio problema.Daca preferi bauturile cu gheata sau vrei ca alimentele sa fie blenduite uniform, este indicat sa optezi pentru blendere profesionale cu o putere minima de 600W. Astfel, cu cat puterea blenderului este mai mare, cu atat textura produsului finit va fi mai uniforma, mai fina si mai cremoasa.