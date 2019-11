ANPC avertizeaza: Cumparati produse de post numai din locuri autorizate

"Ne aflam in postul Craciunului si pentru ca produsele pe care le cumparati in aceasta perioada sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea dvs., Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va recomanda sa cumparati produse alimentare de post numai din locuri amenajate si autorizate, sa solicitati si sa pastrati bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doriti sa reclamati calitatea/siguranta unui produs. Atentionam asupra faptului ca prin achizitia de produse alimentare de post din locuri neautorizate, in care comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare, riscati ca produsele sa fie neconforme sau chiar nesigure si va pot afecta sanatatea", sustine Paul Anghel, directorul general al ANPC.Ca un prim sfat, reprezentantul ANPC recomanda ca, inaintea cumpararii produselor de post, sa se acorde o atentie deosebita listei ingredientelor."In cazul in care aceasta contine si ingrediente de origine animala, respectiv lapte praf, zer praf, pudra de oua, trebuie sa stiti ca aceste produse nu fac parte din grupa produselor de post. Pentru produsele taiate/fractionate/portionate de vanzator, solicitati sa vedeti eticheta produsului pentru a verifica compozitia si data durabilitatii minimale. Nu cumparati produse cu etichete care nu va informeaza complet si corect privind continutul/ingredientele sau calitatea produsului. Produsele de post sunt produse alimentare constituite din ingrediente vegetale, texturat proteic de soia, mixuri pe baza de soia etc.", explica seful ANPC, intr-un comunicat remis marti AGERPRES.In acest sens, el atrage atentia consumatorilor ca, in anii anteriori, comisarii ANPC, in urma actiunilor de control, au gasit la comercializare produse, care prin inscrierea unor mentiuni puteau induce in eroare. Este vorba de utilizarea de denumiri consacrate ale unor preparate din carne precum snitel, pate, parizer, salam, carnati, cremwursti etc. la care era atasata sintagma "vegetal"; expunerea la comercializare in raioanele destinate produselor de post a produselor care aveau in continut ingrediente lactate; inscrierea pe ambalajul unor produse vegetale a mentiunii "fara colesterol" sau "0% colesterol", sugerandu-se astfel ca acestea ar avea caracteristici speciale, cand de fapt toate produsele vegetale au aceasta caracteristica.Anghel mai da cateva exemple in acest sens, respectiv "Maioneza vegetala simpla" si "Maioneza vegetala Shaorma" - denumirea de maioneza putandu-se atribui doar unei emulsii pe baza de galbenus de ou, ulei si alte ingrediente, "Pizza de post" - "specialitate cu aroma pe baza de uleiuri vegetale si cazeina (substanta proteica din lapte)", produsul nefiind astfel un produs "de post", cu efectul dezinformarii consumatorilor.De asemenea, consumatorii au fost indusi in eroare de produsul alimentar vegetal UHT, care, conform listei de ingrediente declarata pe ambalaj, continea proteine din lapte, fiind in neconcordanta cu denumirea de produs, de cozonacul cu rahat, cacao si stafide, ambalat in pungi din material plastic, in compozitia caruia se regaseau oua, in contradictie cu mentiunea inscriptionata pe fluturasul colant "produs de post", dar si de alte produse de cofetarie preambalate, cu mentiunea "de post", desi in lista ingredientelor de pe eticheta era inscris "frisca".In plus produse de post erau expuse la comercializare in acelasi raft si in directa vecinatate cu celelalte produse, inducand in eroare consumatorii. Un exemplu in acest sens este produsul "Untar", ce continea grasimi vegetale, expus la vanzare in acelasi raion cu untul, iar produsul "Crutoane cu ierburi aromate" era expus in vederea comercializarii la raft, in timp ce deasupra acestuia exista un afis inscriptionat "Idei savuroase de post", desi produsul continea la ingrediente "zer praf dulce" si "praf de iaurt", care sunt de origine animala si nu de post.Reprezentantul ANPC mai avertizeaza asupra faptului ca pe unele ambalaje se afla pe langa lista cu ingrediente si afirmatia "poate contine urme de ou, lapte"."Aceasta este o informatie oferita voluntar de catre producator si inseamna ca, in ciuda tuturor asigurarilor luate pe perioada productiei, cele mai mici urme din ingredientele mentionate cateodata nu pot fi evitate", a explicat el.Nu in ultimul rand, oficialul autoritatii a subliniat ca trebuie verificat daca in magazin sunt respectate conditiile de pastrare specificate de producator, in special temperatura."Nu cumparati produse care au fost tinute la temperaturi mai mari decat cea specificata. Dupa achizitie, respectati si la domiciliu conditiile de depozitare precizate pe ambalaj. De asemenea, verificati data durabilitatii minimale. Nu cumparati produse cu data durabilitatii minimale/data limita de consum depasita sau modificata", le-a transmis Paul Anghel consumatorilor.