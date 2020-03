Comenzi de mancare pentru o zi, o saptamana sau o luna, in sistem de abonament

Petisante

Meniul propus de Petisante este format din 5 planuri alimentare, care asigura o nutritie optima pentru toata durata zilei si ofera variante pentru toti pofticiosii, se arata intr-un comunicat remis Business24.Aici gasesc preparate persoanele care mananca divers (omnivor), insa si cele vegane, ovo-lacto-vegetariariene sau cele care prefera pestele. Alimentele sunt ambalate si livrate in recipiente biodegradabile si compostabile.", a declaratMeniul este livrat in fiecare dimineata,, in intervalul orar 6 - 10 dimineata, duminica fiind ziua cand poti include in dieta ce iti doresti.Chef Mihai Irimia si nutritionistul Cristian Margarit au creat, in asa fel incat sa fie potrivite pentru oricine isi doreste o mancare sigura.Meniurile sunt disponibile in, respectiv 1300 - 1500 kcal, 1800 - 2000 kcal si 2300 - 2500 kcal.Meniurile sunt SuperLogic, SuperFish, SuperVegan si SuperActiv si includ, in timp ce meniul SuperEasy include o masa principala si o gustare.SuperLogic este o optiune alimentara complexa, dedicata celor care vor sa manance gustos si sanatos. Meniul include o varietate mare de alimente, de la carne, lactate, legume sau fructe. De asemenea, contine si condimente care aduc plus de gust si ajuta digestia. Este acoperita astfel toata gama de macro si micro nutrienti pentru o stare de sanatate optima.Meniul SuperFish sau ovo-lacto-vegetarian cu adaos de peste si fructe de mare este potrivit pentru cei care au renuntat la carne, dar vor sa beneficieze de valoarea nutritiva a preparatelor pe baza de peste. Acest meniu are un aport important de Omega 3, seleniu, zinc, vitamina D si vitamina B12 si completeaza excelent alimentele de origine vegetala. Conform principiilor alimentatiei moderne, meniul include peste de 3 sau 4 ori pe saptamana.Varianta de meniu SuperVegan ofera o diversitate mare de proteine vegetale, pentru un profil optim de aminoacizi. Grasimile sanatoase sunt prezente prin super-alimentele dense nutritiv, alaturi de fibre, antioxidanti si fitonutrienti, obisnuiti intr-o astfel de dieta. Mai mult, temperaturile de gatit sunt mentinute cat mai jos, pentru pastrarea vitaminelor si enzimelor. Meniul este potrivit si pentru perioadele de post.SuperActiv este creat pentru persoanele cu un stil de viata activ si un consum mare de energie, inclusiv cele care doresc sa creasca in greutate sau sa se mentina in forma. Meniul acopera nevoia unei alimentatii complete, in primul rand prin carbohidrati complecsi, dar si prin proteine, cu accent pe cele de origine animala, care ajuta la refacerea masei musculare.Meniul SuperEasy, optiunea pentru masa de pranz la birou, cand alegi sa nu mananci singur, ci impreuna cu un coleg. Acum nu mai trebuie sa te gandesti la ce vei manca zilele viitoare pentru ca abonamentul SuperEasy iti asigura mancarea pentru fiecare zi.Comanda este de minim doua portii si aduce beneficii precum o capacitate mai mare de concentrare. Preparatele sunt variate, alese dintre optiunile Logic, Vegan sau Fish, cu doua intervale calorice: 500 - 600 kcal sau 700 - 800 kcal. Pentru a primi pachetul a doua zi,, ziua in curs.Preparate din, direct de la producator la tine in farfurieSpecialistii Petisante adapteaza retetele in functie de sezon, astfel incat sa includa cat mai multe ingrediente sanatoase si bune.In egala masura, pentru reducerea stresului, sunt folosite si ingrediente sau condimente functionale cu efect antioxidant, antiinflamator, probiotic, antiestrogenic. Accentul este pus pe cele cu efect energizant ziua si linistitor seara.