Petisante, un nou startup de food delivery, din ianuarie - investitie de 500.000 de euro

Conceptul Petisante pune accentul pe gust si le propune romanilor cea mai usoara cale spre o alimentatie sanatoasa, bazata pe ingrediente din surse locale.

Cinci tipuri de meniuri, perfect echilibrate nutritional

Nutritie completa, realizata cu ingrediente de cea mai buna calitate, de la producatori locali

Investitia in proiectul Petisante si tinta pentru 2020

Chef Mihai Irimia, in colaborare cu nutritionistul Cristian Margarit, lanseaza Petisante, cel mai nou serviciu de food delivery de pe piata din Romania. Acestia isi propun ca prin intermediul proiectului sa revolutioneze industria alimentara locala prin meniuri delicioase, sanatoase si perfect echilibrate nutritional.Petisante se adreseaza celor care nu au destul timp sa gateasca si isi doresc si o alimentatie echilibrata, bazata pe. Afacerea porneste de la o investitie de 500.000 de euro, cu promisiunea de a oferi consumatorilor alimente sanatoase, dar care isi pastreaza savoarea si raman hranitoare."Inca din 2001, mi-am dorit sa educ cat mai mult oamenii cu privire la ce inseamna o alimentatie sanatoasa si echilibrata. Aceasta dorinta si expertiza este rezultatul a peste 18 ani de activitate, pe care acum este mult mai usor sa le aplic practic prin retetele Petisante. Meniurile noastre au cateva caracteristici care le fac deosebite, atat din punctul de vedere al gustului, cat si al beneficiilor pentru sanatate.Folosim ingrediente de calitate, apelam la metode moderne pentru gatit, facem combinatii corecte ale alimentelor si, printr-o vasta diversitate, asiguram echilibrul nutritional. Acest mod de alimentatie gustos si sanatos ofera, pe termen scurt, energie crescuta, stare de bine, digestie imbunatatita si arderea excesului de grasime. Pe termen mediu si lung, asigura o stare de sanatate optima si incetinirea proceselor degenerative si de imbatranire", a declaratPetisante le propune clientilor sai bunatati locale, gustoase, in 5 planuri sanatoase. Aceasta este viziunea comuna a fondatorilor, si, de aceea ingredientele provin de la producatori locali. Meniurile astfel realizate asigura o nutritie completa, in functie de tipul de alimentatie si stilul de viata al fiecarei persoane.Oferta Petisante include meniul, care este de baza in sustinerea sanatatii si energiei celor care au un nivel de efort redus spre mediu si petrec mult timp la birou.La polul opus se afla meniul, dedicat persoanelor care practica mult sport si au nevoie de mese copioase. Aici aportul de proteine si carbohidrati este crescut. Meniulinclude peste si fructe de mare, pe langa combinatiile de proteine vegetale.Meniulse adreseaza celor care nu consuma produse de origine animala sau tin post. O varianta foarte atractiva este si meniul, pentru cei care renunta la una din mesele de peste zi, respectiv la cina sau la micul dejun.Clientii pot alege singuri din celesau se pot consulta cu specialistii Petisante, astfel incat sa opteze pentru cea mai buna varianta impreuna, in functie de preferinte, obiective de sanatate si nutritie sau specificul personal.Prin prisma faptului ca fiecare consumator primeste exact alimentele de care are nevoie, este redusa considerabil risipa alimentara.Pentru ca produsele pe care Petisante le foloseste in fiecare meniu sa fie de cea mai buna calitate, acestea sunt achizitionate de la, cum este ferma organica de legume Ecokult, producatori care cresc animale in mod responsabil precum Curcanul Vesel, Karpaten Meat sau producatori de micro plante, precum MicroGreens.Grija fata de alimentatia clientilor se reflecta si in grija fata de mediul inconjurator. Petisante se implica si in educatia consumatorului si incurajeaza prin toate mijloacele reciclarea ambalajelor si folosirea celor biodegradabile si compostabile. Este, totodata, printre primele companii din lume care folosesc ambalajele cu impact scazut asupra mediului.Petisante a fost fondat ca urmare a unei prime. Dintre acestia, 200.000 euro au fost alocati pentru laboratorul de productie, logistica de transport, ambalaje, constructia site-ului si pentru componenta de promovare. Diferenta de 300.000 euro a fost destinata achizitionarii unui teren pe care va fi dezvoltata, in 2020,Tinta Petisante pentru 2020 este sa ajunga la 10.000 de clienti unici, pe care isi propune sa-i ajute sa manance sanatos si sa inteleaga ca mancarea echilibrata nutritional poate avea gust senzational.In prima faza, Petisante, cu focus pe parcurile corporate si comerciale. Pentru faza a doua a proiectului este prevazuta o extindere in orasele mari din tara: Cluj, Iasi, Timisoara, Oradea sau Brasov.