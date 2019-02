Comisia Europeana suspecteaza existenta unui cartel in industria somonului

"Comisia are ingrijorari ca firmele inspectate ar fi putut viola legislatia antitrust care interzice cartelurile si practicile de afaceri restrictive", se arata intr-un comunicat de presa al executivului comunitar, care nu a dezvaluit insa identitatea companiilor inspectate, transmite Reuters.Comisia precizeaza ca efectuarea unor astfel de inspectii neanuntate nu inseamna in mod automat ca firmele sunt vinovate de practici anticoncurentiale si nici nu influenteaza rezultatul investigatiei.Separat, compania norvegiana Grieg Seafood a informat ca Directia Generala Concurenta din cadrul Comisiei Europene a efectuat o inspectie la ferma sa de somoni Grieg Seafood Shetland pentru a investiga un posibil comportament anti-concurential."Grieg Seafood intentioneaza sa dea dovada de transparenta si va furniza toate informatiile cerute de Directia Generala Concurenta", a informat compania Grieg Seafood, unul dintre principalii producatori norvegieni de somon.In Romania, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a dispus realizarea unor controale tematice ca urmare a unor incidente alimentare repetate din ultima perioada, generate de prezenta bacteriei Listeria monocytogenes in produsele de file de somon afumat.