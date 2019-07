Cramele Recas SA a devenit liderul pietei de vinuri din Romania

In plus, Cramele Recas face performanta si peste hotare, fiind cel mai mare exportator de vinuri din tara noastra.In momentul de fata, 50% din vinul imbuteliat de Cramele Recas este destinat exportului, in majoritate in tari cu piete mature in ce priveste consumul de vin: Anglia, Germania, Suedia, Statele Unite, Canada, dar si in Japonia, Coreea sau Malaezia."Ambitia, marturisita inca de la inceput, a fost sa ne repozitionam de la a patra crama din Banat la liderul clasamentului pe zona si, totodata, ne-am dorit ca prin performanta, rabdare si vin bun sa intram in 'lotul national' rezervat marilor jucatori, cu o contributie semnificativa inclusiv la exportul vinului romanesc. Am pornit la drum construind o retea de cateva magazine partenere pentru vin vrac in Banat si Transilvania. In paralel, se lucra la structura afacerii viitoare, o echipa de geologi si topografi, in coordonare cu specialistii nostri in viticultura au inceput, prin determinarea particularitatii solului, a microclimatului si a expunerii la soare, precum si prin materializarea experientei acumulate de svabi in veacuri de cultivare a vitei de vie, sa fie stabilite parcelele cu cel mai inalt grad de favorabilitate pentru fiecare soi in parte. Acest proces complex a implicat 1-2 ani de studii si planificare, urmati de 5-7 ani de plantari succesive pana la prima recolta. In total, au fost aproape 10 ani de investitii majore, timp in care s-au pus bazele si s-au creat premisele dezvoltarii unei afaceri solide, bine structurate, cu potential de mare profitabilitate.In prezent, la Cramele Recas vorbim despre mai mult de 22 de milioane de sticle vandute pe an, jumatate pe piata interna si jumatate la export, vinuri din toate categoriile, de la cele de retail la super-premium, linistite si spumante deopotriva. Pe viitor, dorim sa profitam de faptul ca o buna parte dintre viile noastre au atins maturitatea de rodire de peste 20 de ani, ceea ce ne permite sa facem vinuri extraordinare calitativ, iar atentia noastra se indreapta in mod special catre noua generatie de consumatori (milenialii).Ne dorim sa venim in intampinarea gusturilor lor cu vinuri moderne, in care traditia se impleteste cu inovatia si cu versatilitatea pe care o cere acest public deosebit de exigent.", a declarat Gheorghe Iova, co-actionar Cramele Recas.In prezent, Cramele Recas inregistreaza o capacitate de productie de aproximativ 32 de milioane de litri pe an. Compania exploateaza o suprafata de peste 1150 de hectare din podgoriile Recas si Minis, situate in judetele Timis si Arad.25 de soiuri de struguri sunt exploatate anual aici, iar din ele se produc vinuri pentru cele 45 de marci comerciale distribuite atat in tara, cat si in strainatate.Toate vinurile care poarta sigla Cramele Recas sunt procesate si imbuteliate la cele mai inalte standarde de calitate internationala.Calitatea vinurilor produse de Cramele Recas nu a fost trecuta cu vederea, brandul reusind sa se impuna in cadrul unor concursuri prestigioase de profil, desfasurate atat in Romania, cat si in Franta, Belgia, Germania, Marea Britanie, Bulgaria, SUA sau Japonia. Din 2010 si pana in prezent, in palmaresul Cramelor Recas si-au facut loc nu mai putin de 240 de medalii si distinctii.In plus, unul dintre marile merite al brandului Recas este acela ca poate fi privit ca un exponent al afirmarii Chardonnay-ului de calitate superioara atat pe piata romaneasca, cat si la export, ca soi "made in Romania". Primul Chardonnay baricat de larga raspandire pe piata a fost cel din gama "La Putere", lansat in anul 2005, urmat, un an mai tarziu de celebrul Sole Chardonnay Barrique. Povestea Chardonnay-ului de Recas a continuat apoi cu "V-drinks", "Cocosul dintre vii", "Sole spumant" sau "Castel Huniade", urmat de miniatura "Regno Recas" in monovarietal si primind apoi nuante complexe odata cu vinurile de cupaj in care acest soi este majoritar: "Solo Quinta" si "Sole Orange". Anul 2017 a insemnat lansarea pe piata a primului spumant metoda traditionala de la Cramele Recas - "Muse Stars".In registrul vinurilor rosii, "Cuvee Uberland 2015", fanionul rosu al Cramelor Recas, vin premium al carui prim an de recolta a fost 2006, a obtinut anul acesta Medalia de Aur si titlul de cel mai bun vin romanesc inscris la Mundus Vini, precum si 90 de puncte Wine Enthusiast. Sortimentul Merlot din gama "SELENE 2017" este primul vin de la Cramele Recas prezent in Ghidul Gault & Millau, cu titlul de cel mai bun Merlot romanesc in anul 2018.