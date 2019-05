Doua vinuri romanesti au fost distinse cu Medalia de aur la Bruxelles

Din totalul de 9.150 de vinuri inscrise anul acesta in concurs, doar 91, un procent de 1%, s-au calificat pentru cea mai ravnita distinctie, Marea Medalie de Aur, iar dintre acestea doar 22 au fost vinuri albe.In urma evaluarii juriului extrem de atent selectionat, format din specialisti recunoscuti si apreciati la nivel international pentru capacitatea lor de a evalua vinurile - cercetatori, oenologi, comercianti si distribuitori, ingineri, jurnalisti, critici si scriitori de specialitate si reprezentanti ai industriei vinurilor -si vinul de vinotecase regasesc printre cele mai bune vinuri albe ale lumii, un procent de doar 0,24% din totalul vinurilor inscrise in concurs.Vinurile care s-au incadrat pentru Marea Medalie de Aur au fost calificate drept exceptionale, obtinand un scor situat intre 91,1 si maximul de 100 de puncte, remarcandu-se prin expresivitate, finete si caracterul lor unic.este un vin limpede, plin de stralucire, de culoare galben-auriu. La nivel olfactiv, se remarca aromele de fructe galbene si citrice, dar si delicate accente de paine cu seminte. Aceste arome se regasesc si in gustul sau dominat de o bogata paleta de citrice, conferind vinului o remarcabila continuitate aromatica. Bine structurat, cu taninuri dulci, acest vin este generos, cu un final lung, bine stapanit.are culoarea galben-auriu si se deschide olfactiv cu arome delicate de gutui, pepene galben si miere rascoapta, buchet pe care timpul l-a desavarsit in liniste. Gustul sau plin si rotund este dominat de notele catifelate de fructe exotice, cu accente usor amarui de migdale. Un vin elegant, onctuos, plin de savoare.In perioada cuprinsa intre lansarea gamei, in anul 2012, si pana in prezent, vinurile Owner's Choice au reusit sa se impuna in cadrul a numeroase competitii, obtinand performante spectaculoase confirmate de cele peste 100 de medalii obtinute la unele dintre cele mai importante concursuri de la nivel mondial, dintre care mentionam Concours Mondial de Bruxelles, Concours Mondial du Sauvignon, Decanter World Wine Awards, Femmes et Vins du Monde, Mundus Vini Wine Challenge, Austrian Wine Challenge Vienna, International Wine and Spirit Competition, London Wine Competition, International Wine Trophy Frankfurt si Vinalies Internationales Competition.Ana Sauvignon Blanc a repurtat nu mai putin de 30 de medalii, dintre care 10 de aur si 12 de argint, obtinute la competitii de renume precum Concours Mondial de Bruxelles, Concours Mondial du Sauvignon, MUNDUS Vini, Berliner Wein Trophy si Vinalies Internationales.Vinurile Jidvei din recolta anului 2018 au fost distinse in acest an cu peste 100 de medalii in cadrul unor concursuri internationale de prestigiu. Ana Sauvignon Blanc 2018 a avut o evolutie remarcabila in cadrul acestor competitii, reusind sa obtina pe langa Marea Medalie de Aur, alte doua medalii de aur si trei de argint.Participarea Romaniei din acest an la Concours Mondial de Bruxelles a avut rezultate imbucuratoare, inca 19 de vinuri produse in tara noastra fiind distinse cu medalii de aur si argint, dintre care amintim medaliile de argint pentru alte doua vinuri Jidvei din recolta anului trecut: Mysterium TR+SB 2018 si Owner's Choice Ana Chardonnay 2018.