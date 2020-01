Exporturile de vin ale Republicii Moldova au atins maximul ultimilor cinci ani

Astfel, in 2019, Republica Moldova a exportat 156,6 milioane litri de vin, in crestere cu 9% (sau cu 12,607 milioane litri) fata de 2018. Din volumul total, vinurile linistite detin o cota de 94%, cognac-uri (divinuri) si distilate 3%, vinurile fortificate 2%, iar spumantele 1%.Ca valoare, exporturile de vin ale Republicii Moldova s-au ridicat la 3,086 milioane lei moldovenesti, cu 9,2% (sau cu 0,26 milioane) mai mult decat in anul 2018. Vinurile linistite au generat 74% din totalul veniturilor, divinurile 20%, iar spumantele si vinurile fortificate cate 3%.In ceea ce priveste vinurile imbuteliate, Romania a continuat sa fie si in 2018 o piata strategica fiind in fruntea clasamentului tarilor care importa vinuri din Republica Moldovei, atat dupa volumul exporturilor, cat si in functie de veniturile generate. Anul trecut, Romania a importat din Republica Moldova o cantitate de 6,07 milioane litri de vin imbuteliat, ceea ce reprezinta o cota de 13,8% din exporturile totale de vin imbuteliat ale Republicii Moldova. Urmeaza, in ordine, Polonia, Federatia Rusa, China si Cehia.Exporturile de vin in vrac ale Republicii Moldova au inregistrat si ele o crestere semnificativa in anul 2019 si au ajuns la 108 milioane de litri. Principala destinatie a exporturilor ramane Belarus, piata responsabila pentru 43% din cantitatea totala de vin in vrac exportata de Republica Moldova si 39% din venituri. Cifrele arata ca in top 10 tari in care Republica Moldova a exportat cel mai mult vin in vrac sunt: Belarus, Georgia, Federatia Rusa Marea Britanie, Cehia, Romania, Germania, Ucraina, China si Italia.In 2019, vinurile moldovenesti au ajuns in 67 de tari ale lumii, unele dintre ele fiind cucerite in premiera:Afganistan, Siria, Togo, Guam. Totodata, dupa o pauza de cativa ani, vinul din Republica Moldova a ajuns din nou pe masa consumatorilor din Australia, Norvegia si Libia.