Prima licitatie de vinuri din 2020: sticle vechi de peste 100 de ani sunt scoase la vanzare

Mai exact, un restaurant bucurestean isi scoate la licitatie cele mai valoroase vinuri din pivnita proprie, printre care se numara si un vin de 101 ani vechime, dar si unul dedicat lui Winston Churchill.Pol Roger, casa de sampanie a Familiei Regale a Marii Britanii, a creat un vin spumant elitist pentru Winston Churchil, atunci cand a acces la functia de prim-ministru al Regatului Unit.Fiind amator al acestui titlu, Churchill isi comanda cantitati imense dintr-un lot relativ restrans, vinul fiind produs numai in ani cu struguri exceptionali si avand un stil robust si matur.In onoarea lui Churchill, casa de vinuri Pol Roger a dedicat o eticheta si un cuvee care poarta numele marelui strateg englez si astazi, iar editia speciala, vintage, se gaseste in licitatie la pretul de pornire de 150 de euro.Chateau Petrus, Pomerol, face parte din topul celor mai scumpe si ravnite vinuri din lume si poate fi tranzactionat pe piata cu preturi de pana la 5.000 de euro.In schimb, in licitatia de vinuri, impresionantul Chateau Petrus, Pomerol, are un pret de pornire de doar 900 de euro. Acest "blue chip", pentru colectionari, dateaza din 1979 - editie cu o structura puternica, dar de mare rafinament.Un vin de 101 ani se liciteaza la pretul de pornire de doar 225 de euro. Vinul de colectie, un impresionant Chateau Pomies Agassac din 1919, se va licita intr-un lot de patru sticle.Prima licitatie de vinuri din 2020 se remarca si prin detinerea vinului preferat al celebrului critic de vin Robert Parker - Opus One din 2015. Vinul ce provine de pe continentul american are pretul de pornire de 150 de euro in licitatie.