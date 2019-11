Prima licitatie profesionista de vinuri din Romania: O poveste de milioane la doar 50 de euro

Marti, 10 decembrie 2019, la ora 11:00, 5000 de sticle de vinuri de colectie vor alcatui prima licitatie profesionista de vinuri din Romania.Vinuri rare, adunate in loturi ce depasesc 250 de sticle, au pretul de pornire de 10-30% din pretul pietei de vinuri romanesti si internationale.Cu preturi mai mici decat in magazin, vinurile provin din renumitele regiuni viticole ale Frantei, Spaniei, Italiei, Africii, Australiei si chiar Americii, dar nu lipsesc nici cele din traditionalele zone romanesti.O colectie de vinuri create de legendarul vinificator si poet Baron Phillipe de Rothschild, obtinut in regiunea Bordeaux, isi gaseste locul in licitatie cu pretul de pornire de doar 50 de euro.Etichetele vinului Mouton Cadet, unul dintre cele mai bine vandute vinuri din lume, au fost realizate de pictori celebri - Dali, Picasso sau Braque, prieteni ai celui mai de succes producator de vinuri din lume, interesat de toate formele de arta - Phillipe de Rothschild.Valoarea si cantitatea loturilor, provenienta - din pivnitele private ale marilor colectionari, preturile de pornire mai mici decat in magazine, precum si potentialul de invechire al multor vinuri importante din licitatie, sunt aspecte ce fac din Licitatia de Vinuri o ocazie ideala pentru sarbatori de poveste, dar si un nou canal de aprovizionare cu vin la preturi imbatabil de mici.