Producatorii de vin din Germania se confrunta cu o criza de sticle

In mod normal furnizorii de vin recurg la importuri in perioadele in care exista o criza de productie insa in prezent acest lucru este mai dificil dupa productiile mari de vin din Italia, Spania si Franta, primii trei producatori mondiali. In intreaga Europa, viticultorii sustin ca recoltele au crescut cu aproape 20% anul trecut.Problema a fost exacerbata si de o crestere a cererii pentru recipiente de sticla venita din partea producatorilor de bauturi racoritoare. In mod normal, comenzile lor sunt mai mari si mai uniforme, astfel ca din punct de vedere al costurilor este mai eficient ca producatorii de sticle sa prefere aceste comenzi decat cele venite din partea producatorilor de vin care fac comenzi pentru sticle de diferite forme si culori.Insa constrangerile de productie nu afecteaza doar industria vinului. Companiile din intreaga Germanie se chinuie sa mentina ritmul productiei pe fondul lipsei de muncitori si al carnetelor de comenzi inca pline.In luna octombrie a anului trecut, Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV) a anuntat ca productia mondiala de vin si-a revenit semnificativ in 2018, in cazul Romaniei fiind vorba de o crestere de 21%, pana la 5,2 milioane de hectolitri, de la 4,3 milioane hectolitri in 2017.Cu o productie mondiala prognozata la 282 de milioane de hectolitri, in crestere cu 31 de milioane de hectolitri, 2018 va fi "unul din cei mai buni ani de dupa 2000", sustinea atunci OIV. Cei trei mari producatori mondiali de vin - Italia (48,5 milioane hectolitri), Franta (46,4 milioane hectolitri) si Spania (40,9 milioane hectolitri) - au inregistrat in 2018 productii foarte ridicate, in linie cu cei mai buni ani din istorie in termeni de volum.