Producatorul de vinuri Purcari este prima companie din R. Moldova care se listeaza pe bursa din Bucuresti

"Astazi incepe un nou capitol pentru Grupul Purcari, continuand drumul catre a deveni liderul necontestat al pietei de vin in ECE. Este cu adevarat un moment propice pentru a fi in industria vinului: productia globala nu poate satisface cererea in crestere, ducand la lipsuri si marje mai mari pentru producatori. Spre deosebire de petrol, curba cerere-oferta nu poate fi usor rebalansata pentru ca nu exista 'vin de sist'.Asteptam cu nerabdare sa capitalizam aceste conditii favorabile, profitand de pozitia noastra, caracterizata de costuri scazute si branduri puternice. Sunt cu adevarat incantat ca toti cei care indragesc vinurile noastre si iubesc brandurile noastre vor avea acum oportunitatea de a deveni actionari ai Grupului si astfel sa participe, alaturi de noi, la succesul companiei", a declarat fondatorul si CEO-ul Purcari, Victor Bostan, de profesie oenolog.Lenna Koszarny, partener fondator si CEO al Horizon Capital, a adaugat ca Grupul Purcari scrie o fila de istorie, fiind"Este o mostenire demna de un brand iconic, care a incantat iubitorii de vin din 1827 si care a castigat prin merit pozitia de lider in Romania si Moldova, concomitent cu extinderea prezentei la nivel global", a spus Koszarny.Grupul Purcari s-a listat la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul WINE, dupa realizarea unei Oferte Publice Initiale (IPO) pentru 49% din actiunile sale. Pretul final al ofertei a fost de 19 lei/actiune, valoarea totala a ofertei ajungand la peste 186 milioane RON (50 milioane dolari)."Consumul global de vin in 2017 este estimat de OIV (International Organisation of Vine and Wine) la 243 milioane hectolitri, cu o productie corespunzatoare de 247 milioane de hectolitri.In ultimele doua decenii, raportul dintre consumul mediu si productia globala a fost intre 0,85 si 0,90. Totusi, recoltele scazute din 2017 vor vedea acest raport ajungand la 0,98.Reechilibrarea pietei mondiale a vinului a avut un efect pozitiv asupra preturilor vinurilor tranzactionate, care au crescut, in medie, de la 2,1 euro pe litru in 2006 la 2,8 euro in 2016, potrivit OIV.Se preconizeaza ca aceasta tendinta va continua si in 2017, deoarece OIV previzioneaza o scadere cu 8% a productiei globale, volumele scazand in Italia cu 23%, in Franta cu 19%, in Spania cu 15%, in Germania cu 10% si in Chile cu 6%, generand cresterea preturilor mondiale ale vinului", mentioneaza sursa citata.