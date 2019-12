Burger King deschide cel de-al doilea restaurant din Romania, in AFI Cotroceni

HOME OF THE WHOPPER® va fi in incinta AFI Cotroceni si va avea o echipa de 40 de experti in pregatirea burgerilor pe gratar.Cu ocazia deschiderii celui de-al doilea restaurant, Burger King a pregatit surprize pentru toti fanii, printre care vouchere si bilete la film, in parteneriat cu Cinema City. 100 de fani Whopper vor avea ocazia de a primi un bilet gratuit la orice film ce ruleaza in Cinema City AFI Cotroceni in perioada 13 decembrie 2019 - 8 martie 2020.Noul restaurant Burger King din Bucuresti se va afla in zona dedicata restaurantelor din AFI Cotroceni si va avea nu unul, ci doua gratare (ceea ce da, inseamna si mai multi burgeri Whopper preparati pe ora), un spatiu de servire generos, optiunea de refill a bauturilor racoritoare si va fi deschis de luni pana duminica in intervalul orar 09:00 - 23:00."Suntem foarte mandri de inaugurarea celui de-al doilea restaurant in Romania, moment ce reprezinta totodata si o declaratie ambitioasa de a accelera cresterea noastra in regiune", a declarat Alan Laughlin, Presedinte Burger King AmRest. "De asemenea, suntem entuziasmati de ceea ce reprezinta acest nou restaurant pentru brand-ul nostru si suntem bucurosi ca le putem oferi fanilor Burger King din Romania un nou loc in care se pot bucura de savoarea faimosului Whopper. Suntem nerabdatori sa deschidem noi restaurante, in timp ce avem in vedere cresterea brandului in regiune".AmRest si Burger King continua campania de recrutare in Bucuresti, cu oferte salariale ce pornesc de la 1.750 lei net (2.950 lei brut) pentru lucratorii din restaurante si 2.500 - 3.800 lei net (4.250 - 6.500 lei brut) pentru manageri. Printre beneficiile pe care le obtin toti angajatii Burger King se numara tichetele de masa, asigurarea medicala si bonusurile aditionale atractive.