Echipamente frigorifice pentru o afacere HoReCa de succes

Tipuri de vitrine frigorifice profesionale

In unitatile unde consumatorul alege ce sa cumpere, indiferent daca este achizitionat cu sau fara consultarea vanzatorilor, prezenta unei vitrine frigorifice unde sa fie prezentate produsele alimentare perisabile la temperaturi crescute este importanta.Acest tip de echipament este esential pentru cei din industria alimentara, fie ca sunt supermarketuri, snack-baruri sau macelarii.Alimentele perisabile au nevoie de afisaje contorizate cand sunt depozitate in vitrinele frigorifice comerciale pentru a mentine calitatea produselor pana cand intra in posesia clientilor.Pe piata, diverse modele de vitrine frigorice destinate conservarii temporare si etalarii marfurilor alimentare. In consecinta, trebuie sa le cunoasteti in detaliu performantele pentru a putea alege echipamentele care se potrivesc cel mai bine afacerii HoReCa desfasurate.: din acestea clientii pot alege fara intermediari produsele pe care sa le cumpere.: utilizate in baruri si supermarketuri, acestea sunt tipuri de echipamente cu afisare verticala. In general, consumatorii sunt capabili sa vada produsele depozitate inauntrul lor si sa isi gestioneze propriile achizitii. Vitrine de banc : sunt echipamente frigorifice de dimensiuni mai mici care stau pe tejghea; ele se gasesc, de obicei, in cantinele care afiseaza in fata clientului diverse tipuri de alimente savuroase.Vitrinele frigorifice cele mai raspandite sunt cele ce se pot regla pana la temperaturi negative medii. Ele sunt ideale pentru a intarzia proliferarea microorganismelor in diverse tipuri de alimente, crescand astfel timpul de garantie al acestora.Dulapul frigorific este folosit pentru a raci, eventual a congela alimentele. Exista inclusiv dulapuri reci care sunt astfel proiectate incat sa poata afisa produsele in mod deschis. Ele sunt indicate pentru mezeluri, lactate si chiar unele legume. Sunt disponibile atat in formate orizontale cat si verticale.In ceea ce priveste usurinta in momentul curatarii, aceasta este relativa: vitrinele frigorifice si congelatoarele verticale par a fi mai usor de curatat, avand in vedere dimensiunea si dispunerea marfurilor pe rafturi, fapt ce faciliteaza scoaterea la nevoie a produselor.Modelele moderne de congelatoare orizontale care dispun de tehnologie de drenare frontala permite dezghetarea si curgerea apei, fara a provoca perturbatii majore in momentul curatarii.Un alt punct care trebuie clarificat este legat de tensiunea de 110v / 220v. Tendinta este de a ne gandi ca aparatele conectate la un tip sau altul pot consuma mai putin sau mai multa energie. Dar acest lucru nu are legatura si defineste doar modul in care provine curentul electric.Ceea ce va determina cata putere este utilizata este puterea dispozitivului si, bineinteles, cat de mult consuma din acest curent, in raport cu cat timp ramane in functiune.Nu exista un raspuns identic pentru toate cazurile. Daca anumite congelatoare sau vitrine frigorifice de tip orizontal sau vertical sunt potrivite pentru unitatea dumneavoastra, va depinde de o serie de factori specifici in fiecare situatie in parte, de nevoile si asteptarile dumneavoastra cu privire la utilizarea echipamentului si la disponibilitatea spatiului pe care il aveti.