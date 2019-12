Global Food Security Index 2019: Pe ce loc se afla Romania in clasamentul securitatii alimentare

Conform analizei publicate vineri, Romania se mentine in topul mondial al securitatii alimentare pe pozitia 38, in mare parte datorita disponibilitatii si calitatii alimentelor, programelor de siguranta alimentara si accesului facil al fermierilor la surse de finantare. "Nivelul redus al risipei alimentare, sistemul de distributie dezvoltat si disponibilitatea micro-nutrientilor in alimente sunt elemente forte in cazul Romaniei", precizeaza realizatorii raportului.In schimb, Romania se afla in urma altor tari in ceea ce priveste dezvoltarea unui standard nutritional, stabilirea unei strategii alimentare si prezenta unui sistem de monitorizare si supraveghere."Cheltuielile nationale pentru sustinerea cercetarii in domeniul agricol si nivelul infrastructurii agricole locale sunt sub nivelul altor tari. Cu toate acestea, raportat la nivelul mediu global, Romania sta mai bine in ceea ce priveste posibilitatea dezvoltarii infrastructurii de irigare si capacitatea de depozitare", se mentioneaza in Index.Potrivit sursei citate, pentru al doilea an consecutiv, Singapore, Irlanda si SUA se mentin pe primele trei pozitii, fiind lideri in securitatea alimentara, in ciuda faptului ca, in 2019, Indexul a adaugat instrumente noi de masurare, cum ar fi: costul mancarii, infrastructura agricola si existenta unor standarde nutritionale.Pentru acest an, in GFSI a fost inclusa o categorie noua denumita "Resursele naturale si capacitatea de revenire", un pachet separat de date care se alatura celorlalte trei (Accesibilitate, Disponibilitate, Calitate si siguranta), in analiza nivelului de securitate alimentara. Astfel, daca sunt luate in calcul si datele din aceasta categorie, majoritatea tarilor inregistreaza o diminuare a punctajului general, ceea ce subliniaza cat de vulnerabil este sistemul alimentar in fata unor amenintari precum seceta, inundatiile sau cresterea nivelului marii. Romania este o exceptie, fiind mai putin expusa riscurilor climatice globale.GFSI 2019 arata ca majoritatea tarilor analizate (88%) dispun de suficienta hrana pentru propriile populatii. In acelasi timp, un raport FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite) privind Nivelul Securitatii Alimentare si a Nutritiei in Lume, arata ca peste 820 milioane persoane sufera de foame."Aceasta nu este o problema doar intr-un numar limitat de tari, ci in multe state la nivel global: aproape o treime din tarile analizate de GFSI au peste 10% din populatie subnutrita", se noteaza in concluziile raportului de specialitate.Raportul de specialitate arata, totodata, o crestere a preturilor alimentelor in lume, cele mai mari scumpiri fiind inregistrate in Venezuela si Siria, si subliniaza nevoia unor eforturi mai mari pentru a face alimentele bogate in nutrienti si de calitate mai accesibile pentru populatia cu venituri mici.GFSI este o evaluare ampla a nivelului securitatii alimentare globale dezvoltata de Economist Intelligence Unit (EIU) si sprijinita de Corteva Agriscience. Indexul, facut public anual, examineaza schimbarile globale si sistemele alimentare din 113 tari.Corteva Agriscience este o companie globala, activa in domeniul agricol, tranzactionata pe bursa, care ofera fermierilor din intreaga lume cel mai complet portofoliu din industrie - inclusiv un mix echilibrat si divers de seminte, solutii pentru protectia culturilor si solutii digitale axate pe maximizarea productivitatii si cresterea randamentului si profitabilitatii.Companie independenta listata la bursa pe data de 1 iunie 2019 anterior fiind divizia agricola a DowDuPont.