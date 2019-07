Hanul lui Manuc are acum si o Pravalie dedicata produselor romanesti

Spatiul, care se afla in continuarea restaurantului cu acelasi nume, emblematic pentru Bucuresti, este destinat atat clientilor Hanului, cat si celor aflati in cautarea de produse traditionale romanesti, preparate dupa retete vechi.Deschisa in continuarea Hanului lui Manuc, Pravalia lui Manuc invita si la degustare, dispunand de 45 de locuri.Extinderea Grupului City Grill spre zona de retail a venit ca urmare a dorintei de a pune in valoare cat mai mult cladirile istorice ale Capitalei, Restaurantul Hanul lu' Manuc fiind una dintre acestea. Spatiul dedicat pravaliei are o suprafata totala de 103 metri patrati, dispusi pe trei nivele - parter, etaj si supanta, iar investitia totala in amenajarea acestuia a fost de 80.000 de euro.Pravalia lui Manuc vizeaza deopotriva clienti turisti, dar si persoane care isi doresc sa cumpere local, produsele disponibile fiind exclusiv romanesti, produse dupa retete traditionale.Spatiul devenit disponibil in continuarea Hanului era prea mic pentru a ne gandi sa extindem restaurantul. Tocmai de aceea, stiind foarte bine ca zona era cunoscuta in perioada interbelica pentru varietatea de pravalii, ne-am lasati inspirati de acest lucru si am decis sa deschidem o bacanie, o pravalie - replica a acelor vremuri.In contextul in care traficul de turisti la Hanu' lui Manuc in sezon este foarte mare, fiind considerat un punct de atractie al Capitalei, pravalia vine ca o continuare fireasca, oferind o mostra de produse traditionale romanesti, un suvenir care intregeste experienta culturii noastre, a precizat Daniel Mischie, CEO City Grill Group.Pravalia lui Manuc functioneaza ca o bacanie, comercializand gemuri si dulceturi, mezeluri si branzeturi, sortimente variate de zacusca, vinuri si alte produse alcoolice, toate realizate dupa retete romanesti vechi, astfel incat gustul sa ramana autentic.Proportia clientilor straini la Restaurant Hanul lu' Manuc ajunge la peste 50% pe timpul verii, datorita grupurilor organizate, pentru care restaurantul este un punct de atractie, dar si vizitatorilor individuali aflati in cautarea locurilor emblematice ale orasului.Cel mai probabil ponderea celor care vor calca pragul pravaliei se va pastra usor in favoarea turistilor straini, prin urmare avem in vedere extinderea ofertei de produse pe zona de suveniruri si gift shop. Insa produsele disponibile in pravalie sunt deja apreciate de publicul local, care cauta preparate autentice si delicii culinare traditionale-spune Daniel Mischie.De asemenea, pentru clientii locali, in urmatoarea perioada produsele din oferta pravaliei vor fi disponibile si pe platformele de livrare unde se afla deja Hanu' lui Manuc. Potrivit unui sondaj comandat de Grupul City Grill anul trecut, peste 66% dintre bucuresteni sunt fani ai mancarii traditionale romanesti, iar 76% dintre intervievati au comandat in restaurant astfel de specialitati in ultimele trei luni.Grupul City Grill este cel mai important jucator roman din industria restaurantelor. Fondat in 2004, Grupul City Grill opereaza in prezent restaurante si cafenele sub brandurile Caru' Cu Bere, Hanu' lui Manuc, Pescarus, Hanu' Berarilor, Trattoria Buongiorno, City Grill si City Cafe. In 2019, Grupul City Grill a inclus in portofoliu si Pravalia lui Manuc, un concept de bacanie, in continuarea restaurantului Hanu' lui Manuc.Inca de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la baza ideea de a oferi clientilor un loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masa, de a crea un loc de relaxare necesar in pauza de masa, cu familia sau cu prietenii. Prin restaurantele operate, Grupul City Grill se adreseaza clientului urban care obisnuieste sa-si petreaca timpul liber in oras si sa-si stabileasca intalnirile business sau personale la o cafea. Meniurile din restaurante sunt accesibile si variate, cu specific romanesc si international.Din 2019, Grupul City Grill a devenit Furnizor al Casei Regale a Romaniei, apreciat de familia regala pentru gusturile preparatelor si efortul de a mentine in actualitate retetele traditionale romanesti.Restaurantul Caru'cu Bere operat de Grupul City Grill este cel mai cunoscut si premiat restaurant cu specific romanesc din Bucuresti, fiind inclus incepand cu 2018 si in ghidul ghidul Gault&Millau.