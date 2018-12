Patronate: Reglementarea bacsisului va atrage mai multi tineri in industria ospitalitatii

"Acest tips nu este reglementat in prezent, in Romania. Prima propunere de reglementare a tips-ului a venit printr-o ordonanta de urgenta, din 2015, cand s-a incercat reglementarea acestuia atat in industria ospitalitatii, cat si in a taximetriei. La nivel european, exista tari care au reglementat tipsul, cum se gestioneaza administrativ si fiscal Germania, Italia, Cehia, dar exista si tari in care nu exista reglementari. Propunerea noastra este ca in Romania sa fie evidentiat pe bonul fiscal, cu o linie separata, astfel incat sa fie extras din zona de TVA si impozitat cu 10%, ca venit din alte surse, asa cum este prevazuta in zona jocurilor de noroc", a precizat Dragos Petrescu.Acesta spune ca o lege in acest sens ar duce la transparentizarea acestor venituri, care reprezinta o suma "importanta", undeva intre 5% si 20% din cifra de afaceri a operatorilor la nivel european."In mod evident, ar fi un beneficiu pentru angajati, pentru stat, dar si pentru operatori care ar putea sa administreze eficient si transparent problema tips-ului. Cred ca propunerea noastra va fi privita pozitiv de MFP si reglementata ca atare", a spus presedintele HORA.Presedintele HORA crede ca reglementarea bacsisului va atrage mai multi tineri ca lucratori in industria ospitalitatii, inclusiv din diaspora. In prezent, deficitul de forta de munca in industrie este estimat la 100.000 de lucratori, in conditiile in care, in 2018, numarul celor adusi din afara UE a fost de circa 7.000 de angajati.