Topul celor mai bune restaurante si preparate din Bucuresti

Uber Eats: Topul complet al celor mai apreciate feluri de mancare din Bucuresti

Top 5 restaurante preferate de utilizatorii Uber Eats include Nicolai, King Rolls, Atelierul de Tarte, Emte Burger & Street Food Gourmet, Aria Gourmet Burger.In top 5 lanturi de restaurante populare in randul utilizatorilor Uber Eats se numara Condimental, Divan, Burger Van, Pep & Pepper, City Grill.Cea mai populara ciorba este cea de perisoare de la Ciorbarie, iar cea mai apreciata pizza din oras este Pizza Five de la restaurantul Pizza Mania. Cand vine vorba de paste, utilizatorii Uber Eats prefera Sara Green pentru cele mai gustoase paste integrale cu sos de caju si avocado.Iubitorii de cartofi prajiti recomanda si comanda cu incredere de la Burger Van Home - cartofi prajiti cu sos cheddar si jalapeno, iar cel mai apreciat burger din oras, Raclette beef burger, poate fi gasit la restaurantul Emte Burger & Street Food Gourmet.Restaurantul Japanos primeste cele mai bune ratinguri pentru Sushi box - salmon mix. Iar cei care doresc un fel de mancare mai usor comanda de cele mai multe ori Hot Turkey Salad de la Salad Revolution sau Vegan Zucchini de la Restaurantul Arome.Ciorba de perisoare de la CiorbarieCiorba de vacuta de la City GrillCiorba de linte de la DivanCiorba de pui radauteana de La Polonice - Fabrica de CiorbeCiorba de fasole cu afumatura de la Hanu' Berarilor Casa Elena LupescuPizza Five de la Pizza ManiaPizza Capricciosa de la Cuptorul cu lemnCutie Pizza 4 felii de la Treevi Pizza Al TaglioPizza Capricciosa de la Trattoria BuongiornoLahmacun- pizza turceasca de la Cesme RestaurantPaste integrale cu sos caju si avocado de la Sara GreenPaste Carbonara de la Food VibePaste cu somon de la Mesogios Fish & Seafood RestaurantNYC's pastrami pasta de la Pasterra - Pasta barPaste A.O.P. de la Pasta PunctSushi box - salmon box de la JapanosSushi futomaki spicy somon (prajit) - 5 bucati de la Kanpai6 Role sushi picante cu somon de la Pad ThaiRaw Sushi Bowl de la Ai Sushi BarSushi de la RawyalRaclette beef burger de la Emte Burger & Street Food GourmetHonest Burger de la Burger VanGarage machoman burger -"The plentiful one" de la Aria Gourmet BurgerBurger Royal Cheese de la Burger ShowHappy cow burger de la Sara GreenVegan Zucchini de la AromeVegan "Cheeseburger" de la Sara GreenFalafel cu tabbouleh de la Bistro raw veganBurger vegan cu naut si tofu de la RawdiaBurger vegan de la SublimmeCartofi prajiti cu sos cheddar si jalapeno de la Burger Van HomeCartofi prajiti de la Divan ExpressCartofi prajiti de la Boss Mini BurgersCartofi pai cu usturoi de la HarbinCartofi prajiti cu parmezan si usturoi de la HATZ Burger StudioHot turkey salad de la Salad RevolutionChef salad de la Journey PubHoriatiki Salad de la Pio BistroSalata calda cu creveti de la BITESalata Manasia FOOD de la Manasia FoodUber Eats este o aplicatie de livrare de mancare care face din comandarea mancarii o experienta la fel de simpla precum comandarea unei curse, indiferent daca esti acasa, la birou sau in parc. Uber foloseste tehnologia si reteaua de curieri si restaurante pentru a livra eficient mancare catre utilizatori, care isi pot urmari comanda in aplicatie, pot modifica cu usurinta punctul de livrare si pot folosi acelasi cont de pe care solicita curse Uber.Serviciul Uber Eats a fost lansat in decembrie 2015 in Toronto, iar momentan aplicatia este disponibila in peste 290 de orase din peste 30 de tari din intreaga lume, cu peste 100.000 de restaurante partenere.In Bucuresti, Uber Eats a ajuns la peste 600 de restaurante partenere.