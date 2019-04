Unde si cum gasim cele mai noi restaurante si cafenele din Bucuresti?

Localizate in Sectoarele 1, 2, 3, in special in zona de Nord si Calea Victoriei;

Flexibile in ceea ce priveste meniurile si se pot adapta preferintelor clientului;

Receptive la feedback-ul clientilor si dispuse sa isi imbunatateasca serviciile;

Deschise spre a oferi facilitati ca Wi-Fi gratuit sau parcare proprie;

Romanesti, arabesti, spaniole, italiene, chinezesti si indiene.

Interesate de atmosfera pe durata servirii clientilor.

Studiile de piata arata ca restaurantele cu specific oriental castiga teren in fata celor cu specific romanesc, italian sau chinezesc, indeosebi turistii fiind cei care inclina balanta in favoarea acestora.Cifrele se bazeaza pe o armonizare tot mai bine inchegata intre industria turismului si cea HoReCa si se pare ca aceasta reteta functioneaza atat la nivel national, cat si mondial.Aparitia a noi restaurante si cafenele la inceputul anului 2019 subliniaza un puternic context economic: in prezent, cererea depaseste oferta in industria HoReCa.Astfel, numeroase localuri cu traditie au profitat de acest moment prielnic pentru a-si deschide noi locatii.Este si cazul cafenelei Ganesha, ai carei actionari au indraznit sa aspire la evolutia afacerii si au deschis o noua locatie in Calea Victoriei, Nr. 16-20. Exemplul este urmat de peste 15% dintre restaurantele din Bucuresti si alte orase.Daca in 2015 in Bucuresti existau peste 3.000 de restaurante si cafenele, in 2019 numarul lor a crescut exponential. Atat restaurantele din Centrul, cat si din jurul Bucurestiului isi mentin clientela castigata in zeci de ani de la deschidere, insa se pare ca nu acesta este secretul trainiciei. O dovedeste realitatea celor mai recente restaurante si cafenele deschise in 2019.In topul acestora se afla Ganesha Caffe Victoriei, o cafenea cu narghilea din Centrul Vechi Bucuresti , traversata zilnic de zeci de turisti gratie amplasamentului ofertant (locatie proxima de toate arterele de transport), dar si gratie meniurilor concepute din ingrediente atent selectionate.In meniul Ganesha Caffe din Calea Victoriei se regasesc bauturi calde si reci preparate din ingrediente de origine, special importate si tot aici se poate servi cea mai variata gama de narghilele din Bucuresti.Un sondaj initiat de portalul Undeunde.ro arata ca cele mai frecventate restaurante si cafenele bucurestene sunt:Turistii si bucurestenii care cauta un restaurant ieftin si bun , cu specific romanesc sau international trebuie sa stie ca cele mai multe se afla in Nordul Capitalei si in Calea Victoriei.In cazul in care nu frecventeaza foarte des restaurantele din Bucuresti, portalul Undeunde.ro le este de ajutor prin filtre de localizare care le ofera sugestii in functie de locatia lor curenta, indiferent de Sector.Astfel, printr-un singur click se pot gasi, dar si cafenele si orice alt tip de local doriti sa frecventati.Ganesha Caffe din Calea Victoriei este recomandata ca destinatie de top de turisti, dar si de corporatistii care cauta relaxarea intr-un local cu specific oriental la finalul orelor petrecute la birou.Pentru a gasi rapid si usor restaurante ieftine si bune, aproape de dumneavoastra, puteti intra pe Undeunde, iar portalul va va oferi sugestii in functie de locatia curenta.Aici gasiti cele mai bune restaurante si cafenele deschise in 2019, cu meniuri variate si preturi accesibile oricarui buget.Le puteti selecta si in functie de rating, pentru a fi siguri ca veti servi pranzul sau cina intr-un local de incredere.