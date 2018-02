Un producator romanesc face senzatie la primul festival dedicat vinului rose, la Cannes

Producatorul romanesc de vin GRAMMA participa la acest festival ce ofera oportunitatea intalnirilor personalizate dintre producatori si importatori de vin rose din intreaga lume, pentru a facilita cat mai multor iubitori de vin o gama complexa de optiuni. Pink Rose Festival se desfasoara chiar la Palais des Festivals si este destinat exclusiv profesionistilor din domeniu.Evenimentul faciliteaza intalnirile B2B prestabilite, bine targetate, dintre producatorii international de vinuri rose si cumparatorii din intreaga lume (Canada, Statele Unite ale Americii, Estonia, Coreea de Sud, Italia, Franta, Spania, Germania si multe alte tari).Odata ajuns la Palat, fiecare producator de vin primeste o lista cu intalnirile sale prestabilite, intalniri in care trebuie sa impresioneze distribuitorii cu vinul sau."Vinurile de calitate sunt cartea noastra de vizita, iar recunoasterea internationala nu face decat sa ne bucure. Ne-am dorit dintotdeauna sa defilam cu povestile vinurilor noastre, iar faptul ca avem aceasta oportunitate chiar la Cannes este o mare bucurie pentru noi.Unde vara aici are loc Festivalul de Film, iarna ne bucuram de aceasta atmosfera frumoasa si de conversatii nascute la un pahar de vin. Stim ca vinurile noastre sunt bune si ne dorim sa impresionam cat mai multi distribuitori, pentru a reprezenta Romania cu aceasta licoare pe cat mai multe piete internationale", a declarat Marian Olteanu, director general GRAMMA Wines Incurajarea consumului de vinuri de calitate, produse in Romania, devine un trend de care se bucura intreaga comunitate a pasionatilor de vin rose.