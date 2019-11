Editia 24 a GoodWine, dedicata spumantelor

Pestede renume vor prezenta sute de vinuri de la crame romanesti si din strainatate. Vizitatorii vor putea degusta pestediverse si sunt invitati sa participe la cursuri de initiere in lumea vinurilor si sa descopere numeroasele surprize pregatite de organizatori.la aceasta editie sunt: Cotnari, Jidvei, Vincon, Oprisor, Domeniul Bogdan, Domeniile Samburesti, Via Viticola - Sarica Niculitel, Crama Ceptura - Purcari, The Iconic Estate, Casa de Vinuri Bucium 1949 Iasi, Zarea, Crama Trantu, Crama Viisoara, Domeniul Muntean, Podgoria Silvania, Crama Marcea, Domeniile Franco Romane, Crama Hetei, Crama Balla Geza, Crama Thesaurus, Crama Carastelec, Domeniul Kelaru, Crama Licorna, Gabai, Lacrimi de Luna si Bolgiu, 12 crame membre ale Asociatiei Micilor Producatori de Vinuri din Republica Moldova.Tot din Republica Moldova vor participa: Cramele Cricova, Bulgary Winery, Chateau Cristi, Vinaria Hancesti si Tomai.De asemenea, acestei editii i s-au alaturat si AWine cu o selectie de vinuri din Austria, Cantine Fontezoppa si Ciu Ciu, din Italia, EdWine cu selectie de vinuri din cantine boutique din Italia, Wine Gallery by Mega Image, Marvin Wine Shop, Vinexpert, Vin Magazin, magazinul de vinuri Lizar, Distileriile Galben si La Horincie.Dincolo de posibilitatea de a cunoaste toate produsele expozantilor, GoodWine prilejuieste vizitatorilor si interactiunea cu Organizatia Somelierilor din Romania.editiei cu numarul 24 a targului Goodwine va veti intalni si cu Aromint, Delicii Vanatoresti, Azoc-Star (Bag-in-Box), Romprix, Suculent Urban, Glass Packaging Solutions, Fermentis, I Love Coffee, Citylicious, Vinivici, Mediteranea Gourmet, Cuban Tobacco, Kofi Ti, La o idee (coffee/fresh bar), Nazurro, Inovenio Glassware Pasabahce, Limone, Giuliano Tartuffi. Vizitatorii vor putea sa achizitioneze vinuri la preturi speciale de la magazinul oficial GoodWine.Tema centrala a acestei editii este, in toate variantele sale, pentru care a fost amenajat un spatiu special denumit BubbleGlam - o zona dedicata mixologiei cu spumante si explorarii acestei lumi gustative pline de efervescenta.In cadrul Bibliotecii de Spumante vor fi organizate degustari speciale, coordonate de somelierul de talie internationala Eduard Jakab. Acesta va prezenta principalele soiuri de struguri utilizate in productia vinurilor nelinistite, care sunt metodele de vinificare si principalele modalitati de servire si pairing.GoodWine este un eveniment versatil, conceput atat pentru specialistii din industria viniviticola, cat si pentru publicul larg, pentru care au fost concepute module educationale care cuprind informatii esentiale pe teme diverse precum: tehnologia de obtinere a spumantelor, ce anume poate fi considerat un defect al vinului, caracteristicile vinurilor dulci, dar si un studiu comparativ pe cinci variante de vinuri obtinute din acelasi soi., editia cu numarul 24, sunt specialisti de prestigiu international si mai vechi colaboratori ai targului precum Diana Pavelescu - Wine Ambassador GoodWine si secretar general al Asociatiei Degustatorilor din Romania si Laurentiu Achim - presedintele Asociatiei Somelierilor din Romania.Colaborari noi in cadrul sectiunilor educative ale GoodWine sunt reprezentate de Simona Mardale - organizator Wine Mark (prima conferinta internationala dedicata vinului din Romania), Silvia Palasca - creator de continut si o adevarata #winelover si somelierul international Eduard Jakab.Vizitatorii se vor putea delecta cu muzica live interpretata de Florentin Gheorghe si Natalia Pancec, Adelina Borcean, Anca Belciu in diverse combinatii stilistice, de la Vivaldi la Led Zeppelin si de la Enescu la Goran Bregovic.Vineri, 22 noiembrie: 16:00 - 20:00Sambata, 23 noiembrie: 11:00 - 20:00Duminica, 24 noiembrie: 11:00 - 20:0017:00 - Dulce, cat de dulce? (trainer Simona Mardale)18:30 - Essence de Roumanie (trainer Laurentiu Achim)12:00 - Povestea spumantelor - Cuvee de Purcari (trainer Eduard Jakab)14:00 - Grasa si gustoasa (trainer Silvia Palasca)16:30 - Sssss....spumante (trainer Diana Pavelescu)14:00 - Tot ce ai vrut sa intrebi despre vin si n-ai avut curaj (trainer Eduard Jakab)16:30 - Les fleurs du mal - Defectele vinului (trainer Silvia Palasca)Pretul unui bilet standard este de 35 de lei pentru vineri, iar pentru sambata sau duminica este de 49 de lei/zi/pers si include acces in zona de expozitie, food court, social area cu diferite activitati si degustari gratuite precum si concerte.Biletele pot fi achizitionate de pe www.iabilet.ro sau de pe www.iabilet.ro/retea, iar mai multe informatii despre participanti, cursuri si alte activitati conexe pot fi gasite pe www.goodwine.ro Partener media principal: Radio GuerillaParteneri media: Agro TV, Business24, Careers&Business, Femeia.ro, Femei in tendinte, Horeca Insight, Horeca, Igloo, I-Tour, Modern Buyer, Vin2.ro, Vulpescu.eu, Ziare.com.