Mai sunt 2 zile pana la Festivalul Vinului Moldovei, 6-7 octombrie, Snagov

Timp de doua zile, vizitatorii vor putea degusta vinurile a peste, care au fost premiate la cele mai importante concursuri internationale de profil.Pe scena festivalului amplasata la marginea padurii Snagov vor urca artisti renumiti din Romania si Republica Moldova:In acelasi timp, evenimentul este primul festival de vinuri digitalizat din lume care, prin folosirea tehnologiei, isi propune sa faciliteze informarea publicului si accesul rapid la toate detaliile si activitatile festivalului.In, festivalul isi deschide portile pentru toate familiile. Pe langa degustarile de vin, adultii vor putea participa la o serie de activitati interesante pregatite special pentru ei, inclusivsustinute de specialisti in domeniu, dar si, moderate de Angela Brasoveanu, autoarea cartiisi sustinute de bucatarul Marian Danu, care a revolutionat conceptul de gastronomie in Moldova.Marian Danu va gati bucate traditionale moldovenesti, acompaniat si ajutat de celebra "Boonika" din videoclipul trupei Zdob si Zdub. Standurile cu fructe, dulciuri sipiesele vestimantare ale brandurilor moldovenesti, printre care "Georgette", "Alina Bradu", "Vasconi" sau "Artizana".Reuniti sub umbrela brandului de tara al industriei usoarenumerosi expozanti ii asteapta pe vizitatori sa descopere Republica Moldova.Mai mult decat atat, vizitatorii se vor putea bucura de activitatile mestesugaresti, precum olaritul sau cioplitul in lemn. Pentru cei mici, organizatorii au amenajat o zona speciala si au pregatit o multime de surprize.Biletele la Festivalul Vinului Moldovei pot fi achizitionate de pe platforma online www.vinulmoldoveifest.ro , la pretul de 40 de lei/bilet. Acesta include 10 degustari de vinuri (cu cate o portie de 50 ml de vin de la orice crama participanta) dar si acces la toate activitatile si concertele evenimentului.Biletul consta intr-ocare va fi scanata la fiecare degustare, fiecare vizitator avand posibilitatea de a oferi vinului degustat un rating pe o scara de la 1 la 5, prin intermediul unei interfete digitale.Copiii si tinerii cu varsta de pana in 18 ani, insotiti de adulti, au acces gratuit la festival, iarPlecarile din Bucuresti catre Festivalul Vinului Moldovei (6 si 7 octombrie) se vor face din statia de RATB a Muzeului National al Taranului Roman, pe Bulevardul Ion Mihalache (in spatele Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa"), din 20 in 20 de minute, in intervalul orar 12:00 - 23:00.Evenimentul se va desfasura in paralel cu, initiatorul proiectului - Oficiul National al Viei si Vinului - dorind sa aduca prin aceasta sincronicitate un omagiu istoriei si traditiei comune a celor doua popoare, in anul centenar.este brandul de tara care reuneste toti producatorii de vinuri din Republica Moldova si este marca inregistrata sustinuta de Oficiul National al Viei si Vinului. Acesta a reorientat complet industria viticola din Republica Moldova catre calitate si excelenta, de aceea Vinul Moldovei este un vin al schimbarii si al transformarilor, dar si o promisiune si un angajament fata de consumatori.Un eveniment Vinul Moldovei - O legenda vieRecomandat de: Europa FMOrganizatori: Universum, Quartz RecordsParteneri: Asociatia Studentilor si Elevilor Basarabeni, Organizatia Studentilor Basarabeni din BucurestiParteneri media: National Geographic, OZB, Romania Libera, Agerpres, Cariere, Igloo, Revista Biz, Vin2.ro, Revista Horeca, Business24, Ziare.com.