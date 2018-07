Milioane de litri de vin rose spaniol au fost vandute ca vin frantuzesc

"Acest caz de frantuzism al vinurilor spaniole afecteaza peste 70.000 de hectolitri de vin", echivalentul a 10 milioane de sticle de rose, a explicat, pentru cotidianul Parisien, care a dezvaluit in premiera aceste informatii, Alexandre Chevallier, responsabil de la Directia Generala pentru Concurenta, Consumatori si Eliminarea Fraudelor (DGCCRF), informeaza AFP.In 2016, DGCCRF a demarat o ancheta, pe care a continuat-o si in 2017, cu privire la cazurile de frantuzism al vinurilor spaniole. Dintre cele 179 de societati controlate in 2016 si 564 in 2017, la aproximativ 22% dintre cazuri au fost descoperite neconformitati in materie de etichetare a vinurilor, astfel ca rose-ul spaniol era prezentat ca fiind unul francez.Anchetatorii au descoperit cazuri in care simbolul florii de crin, o cocarda franceza, mentiunile 'Produs in Franta' sau 'Imbuteliat in Franta' erau puse pe partea din fata a sticlei, in timp ce mentiunea 'Vin din Spania' sau 'Vin din comunitatea europeana' figurau pe partea din spate a sticlei intr-o maniera dificil de citit.In medie, rose-ul spaniol vandut in vrac este de doua ori mai ieftin decat echivalentul francez, care se poate vinde cu 0,75 pana la 0,90 euro /litrul, fata de 0,34 euro/litrul in cazul celui spaniol.