Peste 6.500 de vizitatori la cea de a 24-a editie a GOODWINE

Vizitatorii au putut degusta pestesi au participat laTema centrala a acestei editii a fost, in toate variantele sale, pentru care a fost amenajat un spatiu special denumit BubbleGlam - o zona dedicata explorarii acestei lumi gustative pline de efervescenta, prin realizarea unor mixuri cu diferite tipuri de spumante.In cadrulau fost organizate degustari speciale, coordonate de somelierul de talie internationala, Eduard Jakab.Un alt punct forte ale editiei cu numarul 24 au fostsustinute de specialisti de prestigiu precum Diana Pavelescu - wine ambassador GoodWine si secretar general al Asociatiei Degustatorilor din Romania, Simona Mardale - organizator Wine Mark (prima conferinta internationala dedicata vinului din Romania), Silvia Palasca - creator de continut si o adevarata #winelover si somelierul Eduard Jakab.In cadrul acestor cursuri au fost abordate teme diverse precum tehnologia de obtinere a spumantelor, ce anume poate fi considerat un defect al vinului, caracteristicile vinurilor dulci, dar si un studiu comparativ pe 5 variante de vinuri obtinute din acelasi soi."In cadrul acestei editii am descoperit ca exista un mare interes al oamenilor in ceea ce priveste vinul. Iubitorii vinului si-au dorit sa afle cat mai multe despre soiurile romanesti si care dintre acestea ar putea reprezenta Romania cel mai bine pe plan international. Din pacate, suntem prea putin informati despre vin in comparatie cu pietele mature unde consumatorul cunoaste informatii esentiale. Aici intervine, insa, rolul somelierului care isi doreste sa educe consumatorul, intr-un mod subtil, sa il invete care sunt cele mai bune optiuni cand vine vorba de asocierea dintre vin si mancare. Cred ca suntem intr-o perioada incipienta de dezvoltare, dar ma bucur sa observ ca piata producatorilor de vin de calitate creste", a declaratOrganizatorii GoodWine se pregatesc pentru un numar si mai mare de expozanti in urmatoarea editie a acestui targ si lucreaza constant la rafinarea conceptului, astfel incat sa atinga eficient cele doua directii de business: B2B si B2C."La aceasta editie am dezvoltat oferta de cursuri de initiere pentru aspiranti si am demarat programul de cursuri pentru profesionistii din zona HORECA, prin crearea unor module personalizate axate, spre exemplu, pe tehnici de vanzare a vinului in HORECA si impactul pe care il au acestea asupra cresterii cifrei de afaceri. Am abordat subiecte diversificate si interesante, astfel incat sa ne adresam unui public vast. In ceea ce priveste editiile urmatoare, pregatim multe surprize. Ne-am gandit la proiecte indraznete. Pilonul educational GoodWine Academy va continua pe tot parcursul anului viitor, deci si in afara targului, oferind publicului programe structurate. Proiectul special din 2020 va fi dedicat vinurilor rose", a declaratCramele participante la aceasta editie au fost: Via Viticola, Cotnari, Jidvei, Vincon, Oprisor, Domeniul Bogdan, Domeniile Samburesti, Crama Ceptura - Purcari, The Iconic Estate, Casa de Vinuri Bucium 1949 Iasi, Zarea, Crama Trantu, Crama Viisoara, Domeniul Muntean, Podgoria Silvania, Crama Marcea, Domeniile Franco Romane, Crama Hetei, Crama Balla Geza, Crama Thesaurus, Crama Carastelec, Domeniul Kelaru, Crama Licorna, Gabai, Distileriile Galben si La Horincie, Lacrimi de Luna si Bolgiu, Cantine Fontezoppa si Ciu Ciu, din Italia, crame membre ale Asociatiei Micilor Producatori de Vinuri din Republica Moldova: Atu Winery, Equinox, Vinaria DAC, Gogu Winery, Carpe Diem, Domeniile Pripa, Novak Winery, I.M. Vinum, Leuntea Vin, Unicorn Estate, Kara Gani, Vinaria Poiana. Tot din Republica Moldova au participat: Cramele Cricova, Bulgary Winery, Chateau Cristi, Vinaria Hancesti si Tomai.De asemenea, acestei editii i s-au alaturat si Wine Gallery by Mega Image, EdWine cu selectie de vinuri din cantine boutique din Italia, Vinexpert, Limone, AWine cu o selectie de vinuri din Austria, Marvin Wine Shop, Vin Magazin, magazinul de vinuri Lizar.Nazzuro Aqua a asigurat, si in aceasta editie, apa necesara in cele trei puncte de hidratare din cadrul targului. Printre expozantii editiei cu numarul 24 a Goodwine au fost prezenti si Valdo Invest, Azoc-Star (Bag in Box), I Love Coffee, Kofi Ti, Vinivici, La o idee (coffee/fresh bar), Delicii Vanatoresti, Aromint, Romprix, Suculent Urban, Glass Packaging Solutions, Fermentis, Citylicious, Mediteranea Gourmet, Cuban Tobacco, Inovenio Glassware Pasabahce, Giuliano Tartuffi.Dincolo de posibilitatea de a cunoaste toate produsele expozantilor, GoodWine a prilejuit vizitatorilor si interactiunea cu Organizatia Somelierilor din Romania.Partener media principal: Radio GuerillaParteneri media: Agro TV, Business24, Careers & Business, Femeia.ro, Femei in tendinte, Horeca Insight, Horeca, Igloo, I-Tour, Modern Buyer, Vin2.ro, Vulpescu.eu, Ziare.com.