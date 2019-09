Efect inedit al incalzirii globale: tarile nordice produc tot mai mult vin

Departe de viile nobile milenare din Europa continentala, Murre Sofrakis poseda doua hectare de vita nobila in provincia Scania din sudul Suediei si este unul din cei mai mari producatori de vin din aceasta tara scandinava. In 2001, atunci cand a inceput, a produs 100 de litri de vin proveniti de la 17 soiuri diferite de."A fost nevoie de ceva timp pentru a gasi soiul bun. Trebuie sa inveti sa cultivi vita de vie si aici nu avem o traditie", spune Murre Sofrakis. In prezent, acesta produce 20.000 de sticle de vin pe an, aproape o treime din productia nationala de vin a Suediei, dar care la nivel mondial inseamna o picatura intr-un ocean in conditiile in care in Suedia sunt 100 de hectare de vita de vie comparativ cu 750.000 in Franta.Sectorul vitivinicol suedez nu se compara cu cel din regiunea Bordelais (Franta) sau Napa Valley (SUA). Potrivit Federatiei exploatatiilor agricole suedeze, cifra de afaceri medie a unei exploatatii in 2016 era de 600.000 de coroane (56.000 de euro).Murre Sofrakis, de exemplu, poate conta pe cei aproximativ o suta de prieteni ai vinului, care in timpul liber vin sa il ajute in mod benevol. La sfarsitul acestei veri, cativa pensionari taiau via cu foarfecele de gradina pentru a permite o mai buna expunere a strugurilor inaintea recoltatului.Insa chiar daca sunt amatori entuziasti, viticultorii nordici au inceput sa recruteze specialisti, in special din strainatate. De exemplu, alaturi de Murre Sofrakis lucreaza un oenolog chinez in varsta de 31 de ani.Viile nordice produc in prezent in principal vin alb pe baza soiului Solaris, un soi hibrid german rezistent la frig si adaptat climatului scandinav unde perioada de maturare a strugurilor este scurta."Este foarte usor de cultivat in termeni de rezistenta la boli si este relativ viguros", sustine Torben Andersen, profesor la Universitatea din Copenhaga si expert in viticultura tarilor nordice.Insa in pofida conditiile dure de activitate, viticultura se dezvolta in regiunea nordica.Pentru Sveneric Svensson, presedintele Asociatiei viticole suedeze, aceasta tendinta nu se explica doar "prin modificarile climatice ci si prin dezvoltarea de noi soiuri care au nevoie de mai putina caldura". Chiar si asa cresterea temperaturilor reprezinta un avantaj pentru ca permite cresterea randamentelor. O crestere "cu un grad intr-un secol ajuta, vedem ca au loc modificari care faciliteaza munca viticultorilor", sustine Sveneric Svensson.In Suedia aproximativ 30 de viticultori au inceput sa isi comercializeze productia. In tara vecina, Danemarca, sunt aproximativ o suta. Insa daca viticultorii nordici insista sa faca vinuri bio, putini sunt cei care dispun de o eticheta certificata deoarece procedurile sunt considerate mult prea oneroase si cer prea mult timp."Totul aici este facut manual, nu utilizam produse chimice, doar preparate bio. In plus, in Suedia precum si in Danemarca este interzisa folosirea cuprului, utilizat in alte parti pentru combaterea mucegaiul, a subliniat Murre Sofrakis.Doar o singura vie nobila nordica, Dons din Danemarca, indeplineste criteriile pentru a primi eticheta europeana de denumire de origine protejata (AOP).Piata vinului este in principal una locala iar daca in Danemarca vanzarea de vin de pe proprietate este permisa, acelasi lucru nu este valabil in Suedia si Finlanda, unde alcoolul est vandut numai prin magazinele aflate in monopolul statului.Insa pana la urma ce gust au vinurile nordice, o regiune recunoscuta mai mult pentru bere si bauturi spirtoase?"95% din cei care au gustat un vin suedez spun ca are un buchet bun si un gust bun", spune somelierul Mattias Safvenberg.Pentru profesorul de viticultura Andrew Reynolds de la Universitatea Brock (Canada) "calitatea vinurilor nordice este deja mai mult decat acceptabila si se va imbunatati in timp prin introducerea altor soiuri".Insa deocamdata vinurile suedeze nu sunt pregatite sa cucereasca lumea, spre deosebire de somelieri suedezi, care sunt omniprezenti in competitiile internationale, precum Jon Arvid Rosengren care in 2016 a fost apreciat ca fiind cel mai bun somelier din lume.