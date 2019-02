Veste buna pentru amatorii de vin: Preturile vor fi mai mici in acest an

"Preturile la vinurile vrac la finalul anului au inceput sa reflecte impactul recoltei mari inregistrata in 2018 in Europa, preturile pentru vinurile din Spania si Italia inregistrand cele mai semnificative contractii", sustin analistii de la Rabobank International, condusi de Stephen Rannekleiv, intr-un raport trimestrial, citat de Bloomberg.Recolta mare din 2018 "va avea un impact profund asupra tendintelor din 2019", se mai arata in document.Cu toate acestea, pentru vinurile de calitate, consumatorii vor trebui sa plateasca mai mult. In multe cazuri, preturile de pornire sunt in scadere, insa preturile pentru anumite soiuri si calitati rezista bine, subliniaza analistii.De asemenea, vanzarile online de vinuri sunt in crestere, iar marjele pentru comercianti sunt atractive pentru ca exista un mix premium mai larg decat cel disponibil in magazinele traditionale. Comertul electronic poate oferi avantaje suplimentare, precum o expansiune geografica mai usoara si mai ieftina, sustin analistii."Pe langa comoditate, cei care cumpara vin online cauta unicitate. Comertul electronic ofera consumatorilor produse si o experienta pe care nu o pot gasi la magazinul din apropiere si ei sunt pregatiti sa plateasca mai mult pentru acest lucru", se arata in raportul analistilor de la Rabobank International.In luna octombrie a anului trecut, Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV) a anuntat ca productia mondiala de vin si-a revenit semnificativ in 2018, in cazul Romaniei fiind vorba de o crestere de 21%, pana la 5,2 milioane de hectolitri, de la 4,3 milioane hectolitri in 2017.Cu o productie mondiala prognozata la 282 de milioane de hectolitri, in crestere cu 31 de milioane de hectolitri, 2018 va fi "unul din cei mai buni ani de dupa 2000", sustinea atunci OIV.Cei trei mari producatori mondiali de vin - Italia (48,5 milioane hectolitri), Franta (46,4 milioane hectolitri) si Spania (40,9 milioane hectolitri) - au inregistrat in 2018 productii foarte ridicate, in linie cu cei mai buni ani din istorie in termeni de volum.