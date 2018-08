Dacia implineste o jumatate de secol de la fabricarea primei masini

Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis AGERPRES, in data de 20 august 1968 era inaugurata Uzina de Autoturisme Pitesti (UAP) . Primul autoturism iesit de pe portile uzinei purta numele Dacia 1100 si era un vehicul produs dupa licenta modelului Renault R8. Un an mai tarziu intra in fabricatie Dacia 1300, care avea sa fie modelul de baza al marcii timp de aproape trei decenii.Fabricat in numeroase variante (berlina, break, pick-up si chiar intr-o versiune sport cu doua usi), modelul Dacia ramane in memoria colectiva ca "masina care a pus Romania pe roti'.Conform datelor companiei, Dacia a fost infiintata la sfarsitul anilor 60 in urma unui acord de colaborare intre statul roman si firma Renault. "Dacia a revenit la radacinile sale in 1999, odata cu preluarea marcii si a uzinei de la Mioveni de catre grupul francez. Dacia este azi cea mai mare companie din Romania, cu o contributie semnificativa la Produsul Intern Brut si la exporturile tarii si cu un rol structurant in economie prin intermediul unei vaste retele de furnizori. De-a lungul a cinci decenii, la Mioveni au fost fabricate peste 6 milioane de automobile", noteaza sursa citata.In primul an de activitate, la Uzina de la Mioveni au fost asamblate 2.030 de vehicule.In prezent, peste 90% dintre automobilele fabricate sunt exportate, modele precum Sandero sau Duster figurand in topurile de vanzari de pe cele mai exigente piete europene.Parte a Groupe Renault, Dacia este in 2018 o marca dinamica, lider pe piata din Romania si aflata in plina expansiune pe plan international. Platforma industriala de la Mioveni numara in prezent 14.000 de salariati, care beneficiaza de conditii de lucru moderne, la nivel european.Dacia produce in Romania aproape 350.000 de autoturisme pe an, la care se adauga peste 500 000 de motoare si mai mult de 500 000 de cutii de viteze, din care o parte importanta sunt exportate, prin intermediul Directiei Logistice Dacia si a celui mai mare centru logistic al Aliantei Renault Nissan Mitsubishi, Alliance International Logistic Network (AILN) . Activitatea de inginerie se deruleaza la cele mai inalte standarde internationale, in cadrul centrului de inginerie, Renault Technologie Roumanie, inclusiv la Centrul Tehnic Titu, inaugurat in anul 2009.Gama Dacia, compusa in 1968 dintr-un singur model, cuprinde in prezent sapte modele, din care trei (Lodgy, Dokker si Dokker Van) sunt produse, incepand din 2012, in Uzina Groupe Renault de la Tanger, in Maroc.La ora actuala, Dacia este cea mai mare companie din Romania, cu o cifra de afaceri de peste 5 miliarde de euro, in 2017. Cota de piata de constructorului auto este de circa 30% din vanzarile de vehicule noi.Modelele Dacia sunt vandute in 44 de tari, pe patru continente, principalele trei piete de export fiind, in prima jumatate a anului 2018, Franta, Germania si Italia.