Piata masinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii noua ani: Romanii au cumparat Dacia si VW, in 2018

Piata a scazut cu 6%, insa media lunara a ramas mare, la peste 40.000 de unitati.Este a doua cea mai mare valoare pentru primul trimestru in ultimul deceniu. Ca exemplu, cel mai slab trimestru din ultimii zece ani a fost in 2011, cand au fost inmatriculate mai putin de 32.000 de autovehicule.In ceea ce priveste piata masinilor rulate pe plan intern, adica reinmatriculari, scaderea e de 4%, de pana la 124.187 unitati."Efectele eliminarii timbrului de mediu inca se vad. Volumele de vanzari sunt in continuare mari, adica peste 40 de mii de unitati in fiecare luna. Si piata automobilelor noi creste spectaculos, cu aproape 30%, iar acest avans va fi sustinut in continuare de Programul Rabla, care a inceput in luna martie. Interesul romanilor se reflecta si in cifrele Autovit.ro, unde a crescut ponderea masinilor de peste 20.000 de euro la peste o cincime", a explicat Andrei Bereanda, Business Manager Autovit.ro & OLX Cars.Piata masinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii noua ani - peste 28.000 de unitati, doar in 2009 nivelul trecand de 29.000 de unitati in primul trimestru. Fata de anul trecut, piata a crescut cu 28,6%, a doua cea mai mare crestere procentuala din UE apartine Romaniei, dupa Ungaria.Cea mai populara marca este Dacia, cu 7.700 inmatriculari. Pe locul doi este Volkswagen, cu 2.765 de unitati. Piata inca depinde de Programul Rabla, care este un factor important. Bugetul permite achizitionarea a aproximativ 20.000 de masini noi."In urmatoarele luni, inmatricularile de masini rulate din import, dar si cele tranzactionate in tara pot continua in ritmul de 35-40.000 de unitati/luna. Din estimarile Autovit.ro, anul 2018 se poate incheia cu peste 350.000 de reinmatriculari, iar piata masinilor noi poate depasi pragul de 100.000 de unitati. O crestere pe zona de masini noi ar insemna al cincilea an consecutiv pe plus pentru acest segment", a completat Andrei Bereanda.Referitor la anunturile de pe Autovit.ro, in primele trei luni ale anului au fost active peste 90.000 de oferte, dintre care aproape 50% au fost oferte noi publicate in fiecare luna. In orice clipa, pe Autovit.ro sunt aproximativ 30.000 de anunturi pentru autoturisme, 150.000 pentru piese auto, 3.000 pentru camioane, 2.500 pentru autoutilitare si 100 pentru motociclete.Bucurestiul a avut cele mai multe anunturi noi in primele luni din 2018, aproape 14.000, iar pe locul doi s-a situat judetul Cluj cu 4,500 de anunturi. Top cinci este completat de Arges, Timis si Arad.Marcile germane raman in continuare cele mai populare pe platforma Autovit.ro. Volkswagen, BMW si Mercedes-Benz au cele mai multe anunturi publicate si coincide in acelasi timp cu ceea ce romanii au cautat pe platforma in primul trimestru din an. De altfel, cele mai multe anunturi se regasesc in palierul de pret 5-10.000 de euro, adica aproape o treime.Ponderea masinilor de sub 3.000 de euro a scazut pana la o zecime din total. Cele mai scumpe masini prezente pe Autovit.ro sunt modele de la Rolls Royce, Lamborghini, Maybach si Mercedes, la peste 300.000 euro.